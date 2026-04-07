Огромные залежи золота и минералов: кто претендует на сокровища Антарктиды

Антарктида — будто гигантский белый сейф, в котором можно найти что угодно. Недавно там увидели яйцо-гиганта, а теперь ученые сообщают об огромных запасах золота, других драгоценных металлов и минералов, которые скоро будут доступны из-за таяния ледников.

Ледяной покров Антарктиды сохраняет все почти без изменений тысячи, если не миллионы лет. Потому Антарктиду можно справедливо считать «архивом» нашей планеты. Можно ли добывать золото из Антарктиды и кому оно будет принадлежать, рассказали в журнале Nature Climate Change.

В Антартиде обнаружили огромные залежи золота

Из-за глобального потепления в Антарктиде будут постепенно таять ледники и появляться участки суши, богатые ценными ресурсами. Исследователи прогнозируют: к 2300 году в Антарктиде может растаять участок размером со штат Пенсильвания.

Это чревато не только изменением географии Земли, неотвратимыми климатическими изменениями, но и битвой за ресурсы. Новая «золотая лихорадка» может начаться в странах, которые будут претендовать на залежи металлов и других ценных ресурсов, скрытых во льду Антарктиды.

Геофизик Калифорнийского университета в Санта-Крузе Эрика Лукас использовала новейший метод прогнозирования, по которому учла изостатическую корректировку. Это процесс, при котором земная кора постепенно поднимается вверх, ведь освобождается от слоев льда.

Что скрывается под льдами Антарктиды

Под многовековыми слоями льда в Антарктиде от людей спрятаны каньоны, долины, горные хребты с угасшими вулканами, микроорганизмы. Кроме всего, в Антарктиде богатейшие месторождения золота, серебра, меди, железа и платины, а также минералов.

Ученые просчитывают все сценарии возможного таяния ледников, и по самому худшему из них — к 2300 году растает около 120 тысяч квадратных километров суши. Первыми изо льда покажутся именно месторождения драгоценных металлов, в частности золота.

Кто будет претендовать на драгоценные металлы Антарктиды

В случае, если Антарктида действительно начнет столь интенсивно таять, человечество будут ждать интересные и очень опасные времена. Не исключено, что ради ресурсов немало стран захочет воевать.

На участки, которые по прогнозам должны растаять одними из первых, уже претендуют Аргентина, Чили и Великобритания. Это секторы, на которые эти страны претендуют исторически.

По состоянию на сегодня коммерческая добыча в Антарктиде строго запрещена. Разрешаются только исследования в научных целях.

Ученые предостерегают, что уже через 22 года заканчиваются международные соглашения по Антарктике, и, возможно, страны больше не захотят продолжать запрет на добычу на континенте.

Профессор международного права Тим Стивенс из Сиднейского университета предполагает, что добыча может и не начаться, ведь Антарктида — крайне недружественная среда с экстремальными температурами, штормами. Но автор исследования Эрика Лукас считает, что Антарктида перестанет быть «законсервированным» континентом.

Договор об Антарктике: что это такое

Договор об Антарктике — это международный договор, подписанный 1 декабря 1959 года в Вашингтоне. Он предполагает, что Антарктика используется только в мирных и научных целях. По договору запрещаются войны и борьба за эти территории.

В настоящее время к договору присоединились 54 страны, в том числе и Украина.

Среди главных положений договора об Антарктике есть запрет военных баз и испытаний оружия, свобода научных исследований, запрет территориальных претензий. Контракт описывает правовой режим на около 10% поверхности Земли.