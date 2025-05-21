Огромный астероид приблизится к Земле уже сегодня: есть ли опасность

Астероид / © ТСН.ua

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Всего два дня назад, 19 мая, астрономы обнаружили новый астероид, который получил название 2025 KF, и он уже сегодня вечером, 21 мая, приблизится к Земле на очень близкое расстояние по космическим меркам.

Об этом сообщило издание Space

В 20:30 по Киеву астероид 2025 KF пролетит мимо Земли на расстоянии примерно 115 000 км. Это примерно треть расстояния до Луны и считается довольно близким расстоянием по космическим меркам. Ближайший пролет произойдет над южным полярным регионом Земли, после чего астероид продолжит свой полет вокруг Солнца по вытянутой орбите.

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Ученые уверяют, что астероид 2025 KF не представляет опасности для Земли. Его размер относительно небольшой, и даже если бы он попал в атмосферу, то сгорел бы, не причинив вреда людям и инфраструктуре. Он также пролетит мимо Луны на расстоянии более 226 000 км.

С 1998 года NASA активно отслеживает потенциально опасные околоземные астероиды, обнаружив около 40 000 космических камней. Каждый год десятки астероидов размером в несколько метров и более пролетают мимо Земли на близком расстоянии.

Сейчас, по словам ученых, около 4700 околоземных астероидов считаются потенциально опасными, то есть могут нанести вред людям. Однако расчеты показывают, что вероятность столкновения астероида с Землей в этом веке крайне мала.

Интересно, что пролет 2025 KF не побьет рекорд ближайшего сближения. В 2020 году астероид 2020 QG промчался мимо Земли на расстоянии всего 2950 км, что ближе, чем орбиты некоторых спутников

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Ученые считают опасными для Земли астероиды размером более 100 метров, находящиеся на расстоянии не более 7,5 миллиона километров от нашей планеты. Любой из таких объектов действительно может представлять угрозу.

Напомним, ученые сделали тревожный прогноз для ледников.