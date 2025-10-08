Огромный астероид пролетает опасно близко к Земле, и NASA заметила его поздно

Астероид

Над Землей пролетел небольшой, но опасно близкий астероид, который ученые обнаружили лишь спустя несколько часов после того, как он прошел свою ближайшую к планете точку. Космический камень, названный 2025 TF, приблизился к Земле ближе, чем Международная космическая станция (МКС).

Об этом сообщает Daily Mail.

Астероид-невидимка

Космический объект диаметром около трех метров (9,8 фута) пролетел над Антарктидой утром 1 октября, приблизившись на критически малое расстояние – всего 428 километров (265 миль).

Однако космические агентства, включая NASA, заметили его только через несколько часов, когда астероид зафиксировала система Catalina Sky Survey. Последующие наблюдения, проведенные обсерваторией Лас-Кумбрес (Австралия), позволили точно установить время максимального сближения: 01:47:26 по британскому летнему времени.

Почему это тревожно?

Хотя Европейское космическое агентство (ЕКА) заявило, что объект такого размера "не представляет значительной опасности" (поскольку он, скорее всего, сгорел бы в атмосфере), его чрезвычайно близкий пролет вызвал серьезную обеспокоенность:

Угроза космическим аппаратам: 2025 TF прошел в пределах орбиты МКС. Хотя на его пути не было спутников или космических кораблей, даже небольшой камень мог нанести серьезный урон космическому аппарату.

Слабое звено планетарной защиты: Факт, что даже самые совершенные системы защиты обнаружили астероид после его пролета , подчеркивает проблему обнаружения малых, но потенциально опасных объектов.

"Обнаружение объекта размером один метр в безграничной темноте космоса, когда его местонахождение все еще неизвестно, - это впечатляющее достижение," - отметили в ЕКА, отмечая сложность задачи.

Этот случай напоминает об инцидентах, когда небольшие астероиды проскальзывают незамеченными. Наиболее известный пример – взрыв 20-метрового астероида над Челябинском (Россия) 2013 года.

Тогда ученые вообще не видели объекта, поскольку он приближался со стороны Солнца. В результате взрыва, высвободившего энергию, в 30 раз больше атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму, было разрушено 7200 зданий и госпитализированы 1500 человек.

NASA классифицирует астероид как "потенциально опасный", только если он имеет диаметр не менее 140 метров (460 футов). Хотя 2025 TF слишком мал для этого статуса, его пролет свидетельствует, что системы планетарной защиты нуждаются в дальнейшем совершенствовании, чтобы предотвратить подобные неожиданности в будущем.

В следующий раз 2025 TF приблизится к Земле в 2087 году, но уже на безопасном расстоянии 5,9 миллиона километров.