Огромный изумруд: астронав поделился кадрами северного сияния из МКС

Поскольку сияние формируется на относительно низких высотах атмосферы, его прекрасно видно с МКС.

Находящийся на борту Международной космической станции Астронавт NASA Дон Петтит поделился кадрами северного сияния из космоса.

Об этом сообщило издание The Daily Mail.

На видео, опубликованном Петтитом, видны силуэты космической станции на фоне ярко-зеленого света северного сияния. Международная космическая станция находится на высоте 370-460 км, почти в четыре раза выше, чем уровень, на котором формируется северное сияние (от 100 до 300 км).

"Полет над полярным сиянием; интенсивно зеленый", - подписал публикацию астронавт.

В социальных сетях пользователи восхищались изображениями северного сияния, называя его «огромным изумрудом» и выражая удивление от того, как это выглядит из космоса. Один из комментаторов удивленно спросил: "Подожди, подожди... полярные сияния настолько низкие?".

Северное сияние возникает, когда заряженные частицы от Солнца сталкиваются с атмосферными газами, вызывая их яркое свечение. Они особенно хорошо видны с МКС, поскольку сияние формируется на относительно низких высотах атмосферы.

Это явление обычно наблюдается в районах близких к полюсам, но мощные солнечные вспышки могут распространять полярное сияние и на более низкие широты. В январе 2025 года на Солнце произошло несколько крупных вспышек, вызвавших яркие геомагнитные бури, которые усиливают полярное сияние.

Напомним, ученые объяснили, что произойдет с телом умершего на Луне человека.

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