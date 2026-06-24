Огромный кратер в Австралии озадачил учёных: что скрывает эта находка

Ударная структура Миралги / © NASA

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Учёные представили новые доказательства того, что кратер Северного полярного купола в Западной Австралии мог образоваться в результате падения астероида около 3 миллиардов лет назад. Если эта версия подтвердится, объект станет самой древней из известных ударных структур на Земле. В то же время часть исследователей считает, что кратер значительно моложе.

Об этом сообщило издание New Scientist.

Речь идет о кратере Северного полярного купола, также известном как ударная структура Миральга. Впервые его подробно описала группа ученых под руководством Криса Киркланда из Университета Кертина в Австралии в 2025 году. По оценкам исследователей, диаметр структуры может достигать 100 километров.

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В ходе предварительных исследований ученые обнаружили слой породы с так называемыми конусами разрушения. Такие геологические образования формируются только при чрезвычайно мощном ударном воздействии, в частности при столкновении астероида с Землей. На основании сопоставления с возрастом пород, расположенных выше и ниже этого слоя, команда предположила, что удар произошел примерно 3,47 миллиарда лет назад.

В случае подтверждения эта дата сделала бы кратер более чем на 1,2 миллиарда лет старше кратера Яррабубба, который в настоящее время считается самым древним достоверно датированным ударным кратером на планете. Кроме того, это был бы единственный известный случай столкновения астероида с Землёй в архейском эоне — периоде ранней истории планеты.

Однако эти выводы вызвали возражения со стороны другой группы исследователей. Команда, в состав которой входит также ученый из Университета Кертина Аарон Кавози, заявила, что анализ местных пород не подтверждает столь древний возраст структуры. По их мнению, удар мог произойти не ранее чем 2,77 миллиарда лет назад.

Теперь команда Киркленда представила результаты нового исследования, в котором использовала прямую датировку минералов непосредственно в ударных породах. Учёные решили изучить минералы, которые могли измениться именно под воздействием столкновения астероида.

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Для этого они проанализировали цирконы, находившиеся внутри конусов разбития. По словам исследователей, эти минералы подверглись перекристаллизации под действием колоссальной энергии удара. Возраст цирконов определяли с помощью метода, основанного на распаде урана на свинец.

Кроме того, команда определила возраст апатита — минерала, который, по их версии, образовался в результате деятельности гидротермальной системы, возникшей вследствие нагрева пород после столкновения.

Результаты обоих анализов оказались схожими. И цирконы, и апатит показали возраст около 3,02 миллиарда лет.

Киркленд отмечает, что полученные данные свидетельствуют о прохождении очень горячей воды через породы примерно 3 миллиарда лет назад, а также о процессах нагрева и перекристаллизации минералов. По его мнению, другие геологические явления, в частности горообразование или региональный метаморфизм, не могут в достаточной мере объяснить обнаруженные изменения, поскольку нет доказательств того, что в тот период на этой территории происходили подобные процессы.

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Исследователь считает, что именно удар астероида является наиболее вероятным объяснением полученных результатов. По его мнению, имеющиеся на данный момент данные свидетельствуют о формировании кратера около 3 миллиардов лет назад.

Впрочем, критики нового исследования не изменили своей позиции. Аарон Кавози приветствовал то, что авторы отказались от первоначальной оценки в 3,47 миллиарда лет, но подчеркнул, что новый возраст также не является окончательно доказанным. Он также обращает внимание на то, что в более молодых породах возрастом около 2,77 миллиарда лет также зафиксированы конусы разбиения.

Его точку зрения поддерживает Алек Бреннер из Йельского университета. По мнению исследователя, эти породы связаны с уже датированными геологическими образованиями, поэтому кратер может оказаться моложе, чем предполагает команда Киркленда.

В свою очередь, авторы нового исследования подчеркивают принципиальное отличие своей работы. Если предыдущие оценки основывались преимущественно на сопоставлении различных слоев пород, то теперь, по их словам, удалось непосредственно определить возраст минералов внутри самих ударных пород.

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