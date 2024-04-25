Охотник за астероидами: "Хаббл" случайно заснял более 1000 неизвестных ранее космических объектов

В Солнечной системе обнаружили более тысячи неизвестных астероидов, которые "прятались" в архивных фото космического телескопа "Хаббл".

Космический телескоп "Хаббл", уже 34 года работающий на околоземной орбите, в очередной раз доказал, что до сих пор способен удивлять астрономов. Он продолжает делать открытия, которые иногда происходят случайно.

Так, недавно в архивных данных "Хабла" нашли следы обширной популяции ранее неизвестных астероидов Солнечной системы. Это стало возможным благодаря исследовательской работе команды ученых из разных стран мира, астрономам Европейского космического агентства и новым компьютерным технологиям. Исследовательский проект Hubble Asteroid Hunter (HAH) для идентификации астероидов по архивным данным "Хаббла", стартовавший в 2019 году, возглавил Пабло Гарсиа-Мартин, научный сотрудник кафедры теоретической физики Автономного университета Мадрида.

Об этом пишет Science Alert.

Астероиды – это космические объекты, образовавшиеся после формирования Солнечной системы 4,5 млрд лет назад из остатков космической материи. Они бывают разных форм и размеров – от гальки до планетоида. Однако астрономы до сих пор не могут предложить правдоподобный механизм, который бы объяснил, почему астероиды не смогли накопить пыль с околозвездного диска, окружавшего наше Солнце миллиарды лет назад, из которого сформировались планеты.

В команду "охотников за астероидами" вошли 11 482 гражданских ученых, изучивших 37 тысяч архивных изображений, сделанных телескопом за 19 лет. Исследователи обнаружили 1701 астероидный след, из которых 1031 соответствовал ранее не каталогизированным космическим объектам. При этом около 400 из них имеют довольно небольшие размеры – менее одного километра.

Этот новаторский подход может быть эффективно применен к наборам данных, накопленных другими обсерваториями, занимающимися поиском астероидов, такими как космический телескоп NASA "Спитцер" и стратосферная обсерватория инфракрасной астрономии SOFIA.

Как только космический телескоп Джеймса-Уэбба накопит достаточный набор данных, этот метод можно применить и к его архивным данным.

Напомним, миссия Juno NASA отразила вулканический мир спутника Юпитера. Ио покрыт извергающимися вулканами, потому что он постоянно испытывает притяжение нескольких ближайших объектов, включая огромную планету-хозяйку.

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