- Дата публикации
-
- Категория
- Наука и IT
- Количество просмотров
- 94
- Время на прочтение
- 2 мин
Охотники на пингвинов потерпели кораблекрушение: что обнаружили археологи спустя 150 лет
Археологи обнаружили на острове у берегов Патагонии остатки судна и предметы, которые, возможно, принадлежали охотникам на пингвинов. Их экспедиция 1873 года закончилась кораблекрушением.
Археологи обнаружили на острове Исла-де-лос-Эстадос у южного побережья Патагонии следы временного поселения XIX века. Исследователи предполагают, что здесь могли жить члены экипажа судна «Эспора», потерпевшего крушение в 1873 году.
Об этом сообщило издание IFLScience.
Тогда экспедицию возглавлял известный аргентинский моряк Луис Пьедра Буэна. Экипаж на шхуне-бриге «Эспора» направлялся к острову, чтобы охотиться на пингвинов ради их жира.
По пути судну предстояло пройти пролив Ле-Мер, известный сильными ветрами и опасными течениями. Однако «Эспора» затонула в заливе Лакруа в районе залива Франклина.
По рассказу Пьедры Буэны, после кораблекрушения моряки остались на острове и начали строить небольшую импровизированную лодку. На ней экипаж в конце концов смог добраться до Пунта-Аренаса в Чили.
Что обнаружили исследователи
В январе 2026 года учёные обследовали залив Франклина и обнаружили там остатки кораблекрушения XIX века, а неподалёку — следы кратковременного поселения.
Среди находок были три деревянные конструкции, которые когда-то, возможно, являлись частями корпуса корабля. В то же время пока неизвестно, принадлежали ли все они одному судну. Для установления их возраста, происхождения и назначения необходимы дальнейшие исследования.
На склоне крутого холма археологи также обнаружили личные вещи — бусины, пуговицы и бутылку. Кроме того, там были морские предметы, в частности палубная призма и шарнир руля.
По мнению авторов исследования, расположение лагеря и найденные предметы могут свидетельствовать о связи поселения с обломками корабля, обнаруженными поблизости. Они указывают как минимум на одну морскую аварию, после которой люди временно поселились на Исла-де-лос-Эстадос в XIX веке.
Исследователи предполагают, что найденные останки могут быть связаны именно с «Эспорой» и её экипажем. Однако подтвердить это пока невозможно — идентификация судна или судов и выяснение истории людей, оказавшихся на острове, продолжаются.
Напомним, ранее археологи обнаружили у побережья Турции затонувший корабль возрастом 2100 лет, на борту которого были найдены тысячи керамических сосудов: миски, тарелки для рыбы и подносы разных размеров, которые сохранились в чрезвычайно хорошем состоянии.