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Категория
Наука и IT
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Охотники на пингвинов потерпели кораблекрушение: что обнаружили археологи спустя 150 лет

Археологи обнаружили на острове у берегов Патагонии остатки судна и предметы, которые, возможно, принадлежали охотникам на пингвинов. Их экспедиция 1873 года закончилась кораблекрушением.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Экспедиция охотников на пингвинов закончилась кораблекрушением: что обнаружили археологи спустя 150 лет

Экспедиция охотников на пингвинов закончилась кораблекрушением: что обнаружили археологи спустя 150 лет / © pexels.com

Археологи обнаружили на острове Исла-де-лос-Эстадос у южного побережья Патагонии следы временного поселения XIX века. Исследователи предполагают, что здесь могли жить члены экипажа судна «Эспора», потерпевшего крушение в 1873 году.

Об этом сообщило издание IFLScience.

Тогда экспедицию возглавлял известный аргентинский моряк Луис Пьедра Буэна. Экипаж на шхуне-бриге «Эспора» направлялся к острову, чтобы охотиться на пингвинов ради их жира.

По пути судну предстояло пройти пролив Ле-Мер, известный сильными ветрами и опасными течениями. Однако «Эспора» затонула в заливе Лакруа в районе залива Франклина.

По рассказу Пьедры Буэны, после кораблекрушения моряки остались на острове и начали строить небольшую импровизированную лодку. На ней экипаж в конце концов смог добраться до Пунта-Аренаса в Чили.

Что обнаружили исследователи

В январе 2026 года учёные обследовали залив Франклина и обнаружили там остатки кораблекрушения XIX века, а неподалёку — следы кратковременного поселения.

Среди находок были три деревянные конструкции, которые когда-то, возможно, являлись частями корпуса корабля. В то же время пока неизвестно, принадлежали ли все они одному судну. Для установления их возраста, происхождения и назначения необходимы дальнейшие исследования.

На склоне крутого холма археологи также обнаружили личные вещи — бусины, пуговицы и бутылку. Кроме того, там были морские предметы, в частности палубная призма и шарнир руля.

По мнению авторов исследования, расположение лагеря и найденные предметы могут свидетельствовать о связи поселения с обломками корабля, обнаруженными поблизости. Они указывают как минимум на одну морскую аварию, после которой люди временно поселились на Исла-де-лос-Эстадос в XIX веке.

Исследователи предполагают, что найденные останки могут быть связаны именно с «Эспорой» и её экипажем. Однако подтвердить это пока невозможно — идентификация судна или судов и выяснение истории людей, оказавшихся на острове, продолжаются.

Напомним, ранее археологи обнаружили у побережья Турции затонувший корабль возрастом 2100 лет, на борту которого были найдены тысячи керамических сосудов: миски, тарелки для рыбы и подносы разных размеров, которые сохранились в чрезвычайно хорошем состоянии.

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