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Океаны были другими: как выглядела Земля из космоса раньше
Раньше океаны на Земле были не голубыми, а зелеными.
Сегодня Земля из космоса выглядит голубой, но миллиарды лет назад океаны могли быть зелеными. Исследование показало, что цвет воды зависел от химического состава и эволюции фотосинтеза.
Об этом сообщило издание Sciencealert.
Как раньше выглядели океаны
Ключом к разгадке стали полосатые железные формации — образовавшиеся 3,8–1,8 млрд лет назад слои горных пород. В то время континенты были пустынными, а океаны населяли только одноклеточные организмы. Железо, вымываемое из пород дождями и подводными вулканами, накапливалось в воде.
В архейском эоне атмосфера и океаны почти не содержали кислорода. Первые фотосинтезирующие организмы использовали анаэробный фотосинтез, выделяя кислород как побочный продукт. Но вместо того чтобы накапливаться в воздухе, он реагировал с железом в воде, образуя оксиды.
Эти химические процессы могли окрашивать океаны в зеленовато-бурые оттенки. А когда железа стало мало, кислород начал накапливаться в атмосфере, что привело к Великому окислению — событию, которое сделало возможным сложную жизнь.
В железистых полосатых образованиях — так называемых «полосах» — зафиксированы миллиарды лет геохимических изменений. Чередование темных отложений железа (Fe²⁺) и ярко-красных окисленных слоев (Fe³⁺) свидетельствует о переходе от бескислородной к богатой кислородом планеты.
Исследования на вулканическом острове Иводзима (Япония) обнаружили зеленоватый оттенок воды, связанный с наличием окисленного железа (Fe³⁺). Здесь процветают сине-зеленые водоросли — действительно бактерии, которые миллиарды лет назад использовали железо вместо воды для фотосинтеза.
Эти организмы содержат не только хлорофилл, но и фикоэритробилин (PEB) — пигмент, эффективно поглощающий зеленый свет. Компьютерные модели показали: когда ранний фотосинтез наполнил океаны кислородом, Fe²⁺ окислился до Fe³⁺, и вода приобрела зеленоватый оттенок.
Сегодня океаны синие из-за рассеяния света, но в прошлом они могли быть фиолетовыми благодаря доминированию серных бактерий в условиях высокой вулканической активности. Красные океаны также возможны — например, из-за избытка окисленного железа или массового размножения красных водорослей.
В будущем, когда Солнце станет ярче, океаны могут приобрести пурпурные или коричневые оттенки из-за развития бактерий, устойчивых к ультрафиолету. А потом совсем исчезнут, испарившись во время расширения звезды.
Напомним, тест ДНК выявил вероятную причину смерти Тутанхамона спустя 3300 лет.