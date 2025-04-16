Океаны Земли могут изменить свой цвет: новые исследования ученых

Океаны могут изменить свой цвет / © Freepik

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Из космоса Земля выглядит бледно-голубой, но миллиарды лет назад ее океаны могли быть совсем иного цвета — зелеными.

Соответствующее исследование было опубликовано в Nature.

Исследования предполагают, что в архейскую эпоху (3,8–1,8 млрд лет назад) вода содержала большое количество окисленного железа, которое могло придавать ей зеленоватый оттенок.

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В то время атмосфера почти не содержала кислорода, а жизнь ограничивалась бактериями. Вулканы и дожди наполняли океаны растворенным железом. Среди существовавшей тогда жизни были и первые фотосинтетики, производившие кислород, но он мгновенно связывался с железом, образуя оксиды.

Исследователи предполагают, что окисленное железо могло придавать воде зеленоватый оттенок — подобный наблюдаемому у вулканических островов, таких как Иводзима.

Исследования показали, что генетически модифицированные сине-зеленые водоросли с пигментом PEB (фикоэритрин) быстрее растут в зеленоватых водах. Ранние фотосинтетики, производя кислород, окисляли железо, что могло придавать воде зеленоватый оттенок. Компьютерные модели свидетельствуют: концентрация окисленного железа была достаточной, чтобы изменить цвет океанов. Лишь после полного окисления железа O₂ начал скапливаться в атмосфере, открыв путь сложной жизни.

Интересно, что современные цианобактерии хранят оба пигмента — хлорофилл (эффективный в белом свете) и PEB (оптимальный для зеленого освещения).

Могут ли океаны Земли изменить свой цвет?

Исследования показывают, что их оттенок зависит от химического состава воды, климатических условий и населяющих их форм жизни. История Земли уже знала периоды, когда океаны были совсем другими, и в будущем их цвет может измениться снова.

Например, фиолетовые океаны могли бы возникнуть при высокой концентрации серы, когда в атмосфере мало кислорода, а серные бактерии доминировали бы в воде. Такие условия могут быть повторены при масштабной вулканической активности.

Красные океаны — сценарий, связанный с поступлением большого количества окисленного железа или массовым размножением водорослей, вызывающих «красные приливы». Это возможно при интенсивном выветривании горных пород или загрязнении вод азотом.

Через миллиарды лет, когда Солнце станет горячее, океаны начнут испаряться, а ультрафиолетовое излучение увеличится. Это может привести к развитию бактерий, которые придадут воде фиолетовый или коричневый оттенок. А потом, когда океаны полностью исчезнут, Земля станет пустыней.

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