Океаны Земли пересекли критическую черту: что это означает для будущего планеты

Океан / © Pexels

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Ученые обнаружили, что океаны Земли в 2020 году перешли границу «опасной зоны» по уровню кислотности, что свидетельствует о нарушении еще одной из планетарных границ из-за повышенного содержания углекислого газа в атмосфере.

Об этом сообщило издание Livescience.

Закисление океана вызвано поглощением им около 30% выбросов CO2, что образует угольную кислоту в воде и повышает концентрацию ионов водорода, увеличивая кислотность. Это приводит к уменьшению количества карбонатных ионов, необходимых морским организмам — кораллам, моллюскам, планктону — для формирования своих скелетов и раковин.

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Исследование показало, что уровень подкисления океана в 2020 году достиг 20% (с учетом погрешности), что является критическим пределом, предложенным ранее как верхняя граница безопасного уровня. Ранее в 2023 году оценка была немного ниже — 19%, однако сейчас учтены новые измерения и компьютерное моделирование, подтверждающие более глубокие изменения, особенно в водах ниже 100 метров.

Около 40% поверхностных вод океана превысили границу подкисления, а среди вод до 200 метров эта доля возрастает до 60%. Это имеет особое значение, поскольку большинство морских видов живет не только на поверхности, но и в более глубоких слоях.

Директор по науке Плимутской морской лаборатории Стив Виддикомб отметил, что закисление океана является «бомбой замедленного действия» для морских экосистем и прибрежных экономик, ведь оно приводит к потере критически важных сред обитания.

Повышение кислотности связано с промышленной деятельностью человека, в частности с интенсивным сжиганием ископаемого топлива, что увеличивает концентрацию CO2 в атмосфере и, соответственно, в океанах.

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Напомним, ученые зафиксировали потемнение более 20% мирового океана. В то же время ученые обнаружили неожиданную пользу от сильных штормов в океане. Штормы перемешивают океан настолько мощно и глубоко, что на поверхность поднимается богатая питательными веществами холодная вода.