Около 12 ученых погибли или исчезли при загадочных обстоятельствах в США: что известно об инцидентах

В США до 12 ученых погибли или исчезли при загадочных обстоятельствах. Вероятно, случаи связаны из-за специфики деятельности ученых.

Об этом сообщает Daily Mail.

Что известно о пропавших ученых

Упорная туристка Моника Реза десять месяцев назад во время прогулки с друзьями в национальном лесу в Калифорнии буквально через несколько секунд исчезла из виду. Несмотря на масштабные изыскания, 60-летнюю инженерку NASA так и не нашли. Учитывая ее участие в секретных разработках ракетных материалов, ее исчезновение вызвало подозрения.

Впрочем, это не редкий случай. По данным СМИ, за последние годы по меньшей мере 11–12 ученых, связанных с космическими или ядерными программами США, исчезли или погибли при странных обстоятельствах. Некоторые из них работали вместе или были связаны через общие проекты. Среди них:

Уильям «Нил» Маккасленд — ВВС США, космические и оборонные программы, NASA/Пентагон — пропал без вести после выхода из дома;

Мелисса Касиас — Лос-Аламосская национальная лаборатория (административная работа в ядерных проектах) — пропала без вести;

Энтони Чавес — Лос-Аламосская национальная лаборатория (ядерные исследования) — исчез после прогулки;

Стивен Гарсия — охрана/подрядчик в ядерном секторе (National Security Campus) — пропал без вести

Нуну Лоурейру — физика плазмы, термоядерная энергия (MIT) — застрелен в собственном доме

Карл Гриллмайер — астрофизика (Caltech / NASA JPL проекты), экзопланеты, темная материя — застрелен возле своего дома;

Эми Эскридж — аэрокосмические технологии, антигравитационные исследования — погибла от огнестрельного ранения (официально — самоубийство).

Майкл Гикс — NASA JPL, космические миссии, астероиды (проект DART) — умер (причина не разглашена).

Фрэнк Майвальд — NASA JPL, космические инструменты (спектрометры, космические исследования) — умер при неустановленных обстоятельствах;

Джейсон Томас — фармацевтические исследования (Novartis) — найден мертвым после исчезновения.

Часть случаев объясняется личными обстоятельствами или преступлениями без связи с работой. В то же время, есть предположение, что может существовать тревожная закономерность — от иностранного вмешательства до попыток получить секретные данные. Поэтому в США растет беспокойство из-за таких инцидентов. В частности, в Вашингтоне призвали Федеральное правительство расследовать волну исчезновений и смертей, которая остается без объяснений.

«Исчезновение нескольких ученых и военнослужащих, связанных с передовыми исследованиями, вызывает глубокую обеспокоенность. Я уже обратился в ФБР с просьбой о вмешательстве, и мы будем настаивать на получении ответов», — сказал представитель Конгресса Эрик Берлисон.

Также конгрессмен Тим Берчетт в прошлом месяце заявил, что видит четкую закономерность в смертях и исчезновениях, ведь работа, которую выполняют некоторые из них, связана с теориями о внеземных космических кораблях. «Я думаю, нам следует обратить на это внимание», — сказал он.

Напомним, NASA и другие федеральные органы США расследуют серию исчезновений и смертей не менее 11 ученых, связанных с космическими и ядерными программами. При этом прямая связь между инцидентами пока не установлена, хотя все они работали в стратегически чувствительных сферах. Представительница NASA заявила, что агентство сотрудничает со следствием и пока не видит признаков угрозы национальной безопасности. В то же время в Конгрессе США звучат предположения о возможном организованном характере событий через доступ части фигурантов к секретным технологиям. Общественный резонанс и волна конспирологических версий растет.