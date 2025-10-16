Он убивает за часы, но стал спасителем: удивительная история самого смертоносного паука мира

Atrax robustus носит титул самого смертоносного паука в мире. / © Фото из открытых источников

Реклама

Atrax robustus – самый опасный паук в мире для человека. Его среда ограничивается радиусом около 160 километров вокруг австралийского города Сидней.

Об этом рассказывает T4.

Именно здесь, среди садов, дворов и городских окрестностей, паук обустраивает свои шелковые ловушки в форме воронки — отсюда и название. Но настоящую опасность несут не самки, а самцы, в теплые месяцы покидающие норы в поисках пара. Часто они оказываются в обуви или домах, и именно тогда встречаются укусы.

Реклама

Яд этого вида содержит дельта-атракотоксины — один из самых мощных нейротоксинов, действующий непосредственно на нервную систему приматов. Симптомы развиваются молниеносно: боли, судороги, чрезмерное потоотделение, затрудненное дыхание. Без медицинской помощи смерть может наступить всего через несколько часов.

К 1980-м годам от его укусов погибли по меньшей мере 13 человек. Но с 1981 года, когда австралийские ученые создали специальное противоядие, не зафиксировано ни одного летального случая.

Этот прорыв стал возможным благодаря уникальной программе Австралийского парка рептилий, где добровольцы приносят найденных пауков, а яд их используют для создания антидота. Так что даже самое опасное существо планеты сегодня спасает жизнь.

"Парадокс в том, что потенциальная угроза превратилась в источник спасения", - отмечают австралийские биологи.

Реклама

Почему именно Atrax robustus – самый страшный

Укус этого паука почти всегда содержит полную дозу токсина, а его агрессивность и способность жить с людьми делают его уникально опасным.

Для сравнения: даже бразильский странствующий паук или австралийская черная вдова значительно реже вызывают столь сильную реакцию у человека.

Раньше мы рассказывали, почему кавычки паука сгибаются, когда он умирает.