Она может жить 400 лет: ученые раскрыли, как гренландская акула обманывает старость

Международная группа исследователей под руководством ученого Университета Токио Сигехару Киношиты собрала самый полный на сегодняшний день геном гренландской акулы — и обнаружила два ранее неизвестных генетических механизма, которые, вероятно, помогают этому животному жить до 400 лет и при этом не болеть раком. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Об этом пишет IFLScience.

Старейший позвоночный планеты

Гренландская акула – абсолютный рекордсмен среди позвоночных животных по продолжительности жизни. Радиоуглеродная датировка свидетельствует, что отдельные особи доживают до 400 лет, хотя погрешность метода может составлять около 100 лет в обе стороны. Для сравнения – галапагосская черепаха и гренландский кит, тоже долгожители, живут около 200 лет.

Эта акула обитает в холодных водах северной Атлантики и Арктики, выдерживает температуру до -1,1°C и погружается на глубину до 3000 метров. Растет она очень медленно – примерно 1 сантиметр в год, а половой зрелости достигает только в возрасте около 170 лет.

Особенно удивляет то, что несмотря на гигантские размеры — более 6 метров — и такую продолжительность жизни, гренландские акулы статистически должны быть буквально усеяны опухолями. Однако они почти не болеют раком, что указывает на наличие мощных генетических механизмов защиты.

Два новых ключа к бессмертию

Геном гренландской акулы — задача не из легких: он содержит 6,5 миллиарда пар оснований, что вдвое больше человеческого, и переполнено повторами. Несмотря на это, команде Киношиты удалось собрать полную версию генома — она охватывает 96,7% ДНК животного.

Первая находка связана с белком гистоном H1.0, который «упаковывает» ДНК внутри клетки. Ученые обнаружили в нем уникальную замену: аминокислота лизин заменена аргинином. Обе аминокислоты способны притягивать к себе ДНК, но лизин может «выключать» свое притяжение, а аргинин – нет. Исследователи предполагают, что благодаря этому акула поддерживает ДНК в более плотной, более стабильной конфигурации, сопротивляющейся тому хаосу в геноме, который является характерным признаком старения у большинства позвоночных.

Вторая находка касается ферроптоза — разновидности гибели клеток, запускаемой избытком железа. Оказалось, что гренландская акула имеет 59 копий гена FTH1b, связанного с фертином белком, который содержит железо в безопасном состоянии. Это гораздо больше, чем у любого другого исследованного вида акул.

«Мы считаем, что это дает гренландской акуле необычайно мощную способность контролировать гибель клеток – потенциально защищая здоровую ткань и одновременно позволяя устранять поврежденные или раковые клетки», – объясняют авторы исследования.

Гипотезы пока ждут подтверждения

Ученые предостерегают от слишком поспешных выводов: оба механизма остаются гипотетическими. Выводы сделаны исключительно на основе анализа геномной последовательности, а не реальных экспериментов с живыми клетками. Чтобы подтвердить, как именно эти гены работают на практике, потребуются дополнительные исследования.

Однако само по себе качество собранного генома уже важный шаг вперед — предыдущие две попытки собрать геном гренландской акулы оставили немало пробелов. Новая версия перекрывает 96,7% ДНК животного и становится самой надежной базой для будущих исследований старения и не только у акул.

