Они до сих пор живут, как 60 тысяч лет назад: как выглядят изолированные племена (фото)

Изолированные племена в Амазонии

В бразильской Амазонии с помощью беспилотников сняли уникальные аэроснимки коренных народов, остающихся полностью изолированными от внешнего мира. На видео зафиксированы мужчины и женщины под лесным покровом, некоторые из которых целились в устройстве из луков.

Об этом пишет Daily Galaxy.

Как сообщили в глобальной организации по правам коренных народов Survival International и бразильское агентство по делам индейцев (FUNAI), в этом регионе проживает, по меньшей мере, 100 групп неконтактных народов — наибольшее количество на планете.

Высокая концентрация таких общин наблюдается в отдаленной долине Джавари на границе с Перу. Среди идентифицированных групп:

Корубо: известны как «кассетейрос» из-за использования тяжелых деревянных дубинок.

Группа с территории Массако: насчитывает около 300 человек, использующих гигантские луга длиной более четырех метров.

Ава: кочевые охотники-собиратели, чье существование оказалось под угрозой из-за строительства железной дороги и работы шахты Карахас.

Правозащитники объясняют: эти народы избегают мира из-за прежней жестокости поработивших их чужестранцев. Сейчас самая большая опасность для них — обычные болезни (грипп или корь), к которым они не имеют иммунитета. По данным Survival International, после первого контакта может погибнуть до половины племени всего за год.

«Если вы уничтожите лес, вы уничтожите и народ ава», — отметил мужчина из племени ава по имени Блейд.

Сообщается, самая печальная история «Человека из ямы» из Бразилии. Он остался последним из своего племени после того, как фермеры уничтожили всех его родных. Муж прожил в одиночестве почти 30 лет и до последнего избегал людей. Он умер в 2022 году, забрав с собой в могилу тайну своего имени и языка.

С 1987 г. Бразилия официально решила не навязывать контакты диким племенам. Вместо того чтобы вмешиваться в их жизнь, вокруг их земель выставляют охрану, которая не пускает туда лесорубов и захватчиков. Сходные правила действуют и в Индии: там остров племени сентинельцев полностью закрыли для посетителей, чтобы люди могли выживать самостоятельно, как они это делали последние 60 тысяч лет.

