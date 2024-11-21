"Они не должны существовать": на краю Вселенной обнаружены аномальные галактики

Космический телескоп NASA "Джеймс Уэбб" сделал удивительное открытие на краю Вселенной, существование которого, по словам астрономов, невозможно.

Об этом пишет Daily Mail.

Сообщается, что телескоп сделал снимки трех галактик, размером примерно с Млечный Путь. Возраст галактик, названных "Красными монстрами", составляет 12,8 млрд лет, то есть они на миллиард лет старше Большого взрыва.

Астрономы предположили, что образование звезд — и, следовательно, рост галактик — в ранней Вселенной было гораздо более эффективным, чем считалось ранее. Это заставило ученых пересмотреть существующие модели формирования галактик.

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Исследователи отметили, что согласно широко принятой космологической модели — модели Лямбда холодной темной материи (LCDM) — галактики, подобные "Красным монстрам" не должны существовать.

Согласно модели LCDM, у первых галактик, образовавшихся во Вселенной, просто не было времени, чтобы стать такими массивными, какими кажутся "Красные монстры". По словам ученых, факт существования "Красных монстров" представляет собой захватывающую загадку.

Это не первый случай, когда телескоп NASA обнаруживает "невероятно большие" древние галактики. Уже существует целая серия открытий, которые заставили астрономов усомниться, правильно ли они понимают, как формировались ранние галактики.

Недавно обнаруженные галактики назвали "красными монстрами" из-за их гигантских размеров и высокого содержания пыли, что придает им отчетливый красный цвет на снимках, полученных с помощью телескопа / Фото: NASA/CSA/ESA / Фото: NASA

Три последних обнаруженных объекта назвали "Красными монстрами" из-за их гигантских размеров и высокого содержания пыли, что придает им отчетливый красный цвет на снимках, полученных с помощью телескопа.

Многие астроному придерживаютс гипотезы, что галактики формируются внутри огромных облаков темной материи, гравитация которой захватывает газ и заставляет его образовывать гравитационно-связанные структуры. Но обычно звездами и галактиками становится не больше 20% этого газа. Поэтому галактикам требуется очень много времени, чтобы достичь огромных размеров.

Обнаруженные Красные монстры бросают вызов этой гипотезе. Чтобы эти галактики успели достичь своих размеров, они должны были формировать звезды почти в два раза быстрее, чем галактики, которые образовались позже в космологической истории.

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Новое исследование дополняет растущий массив наблюдений за галактиками, которые противоречат принятой гипотезе, демонстрируя, что нам еще многое предстоит узнать о том, как формировалась Вселенная на заре своего существования.

Хотя многие эксперты полагают, что эти открытия требуют переосмысления современных космологических моделей, другие предполагают, что бессмысленные наблюдения могут быть оптическими иллюзиями.

В исследовании, опубликованном в августе этого года, утверждается, что присутствие черных дыр в некоторых из этих ранних галактик могло сделать их намного ярче и больше, чем они есть на самом деле. Чтобы разобраться в этой космологической загадке, потребуется дальнейшее изучение этих аномальных галактик с использованием уникальных возможностей космических телескопов.

Напомним, астрономы недавно сделали уникальное открытие – изолированную карликовую галактику, которая получила прозвище "Еж". Галактика dw1322m205, подобно этим животным, имеет маленькие размеры и является реальным космическим отшельником.

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