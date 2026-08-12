Они пролежали под водой веками: археологи подняли фрагменты Александрийского маяка

Компьютерная реконструкция Александрийского маяка. Фото: Вищун/CC BY-SA 4.0

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Археологи извлекли со дна Средиземного моря недалеко от Александрии 22 массивных каменных фрагмента, которые, возможно, являются частями знаменитого Александрийского маяка — одного из семи чудес древнего мира. Некоторые из поднятых блоков весят от 70 до 80 тонн.

Об этом сообщило издание Daily Galaxy.

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Работы были проведены в рамках археологического проекта PHAROS. Научной частью исследования руководит археолог и архитектор Изабель Хайри, представляющая французский Национальный центр научных исследований (CNRS) и Центр александрийских исследований (CEAlex). Работы проходят под надзором Министерства туризма и древностей Египта.

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Какие фрагменты обнаружили археологи

Среди найденных на поверхности находок — большие дверные перемычки и косяки, порог, массивные плиты, которые, возможно, были частью фундамента сооружения, а также элементы, назначение которых ранее не удалось установить. Исследователи также обнаружили часть пилона с дверью, оформленного в египетском стиле эллинистической эпохи.

По мнению ученых, найденные детали могли быть частью монументального входа в Александрийский маяк. Это также может свидетельствовать о том, что в архитектуре сооружения сочетались греческие и египетские традиции.

Из-за веса блоков поднять их обычным способом было невозможно — для этой операции привлекли баржу и кран. Следующим этапом станет детальное изучение находок и их оцифровка с помощью высокоточной фотограмметрии. На основе большого количества снимков специалисты создадут точные трехмерные модели каждого фрагмента.

Новые данные будут объединены с цифровыми моделями более 100 других блоков, которые в течение последних десяти лет были отсканированы непосредственно на морском дне. Таким образом ученые планируют шаг за шагом воссоздать Александрийский маяк в цифровом формате.

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На дне моря обнаружили тысячи объектов

О руинах у побережья Александрии стало известно ещё в 1968 году, однако масштабное исследование этой территории началось позже. В ходе подводных работ в 1994 году специалисты насчитали более 3300 объектов. Среди них были сфинксы, обелиски, колонны и большие гранитные блоки.

Уже в 1995 году экспедиция под руководством археолога Жана-Ива Эмперора провела официальную идентификацию и каталогизацию затопленных останков. С тех пор исследователи изучают этот участок уже около трёх десятилетий.

Сейчас учёные пытаются собрать своеобразную трёхмерную головоломку. Цифровые модели отдельных деталей сопоставляют, чтобы проверить различные гипотезы относительно конструкции маяка и последовательности его разрушения. Дополнительными источниками для реконструкции служат древние тексты и изображения сооружения.

Александрийский маяк — одно из семи чудес древнего мира

Александрийский маяк был построен на острове Фарос в начале III века до нашей эры по приказу Птолемея I Сотера. Авторство проекта традиционно приписывают Сострату Книдскому.

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Сооружение достигало более 100 метров в высоту и было одним из самых высоких, которые к тому времени удалось возвести людям. На протяжении более тысячи лет маяк служил ориентиром для кораблей, направлявшихся в Александрийский порт.

Со временем сооружение подверглось значительным повреждениям в результате землетрясений. Особенно разрушительным стало землетрясение 1303 года, после которого маяк уже не восстанавливали. Позже его каменные элементы начали использовать в качестве строительного материала. К 1477 году часть остатков древнего сооружения вошла в состав цитадели Кайтбай, возведённой на месте маяка.

В то же время немало фрагментов после разрушения оказались в море и оставались там на протяжении веков. Именно эти блоки сохранили важные архитектурные детали, благодаря которым ученые теперь пытаются точнее установить, как выглядело одно из самых известных чудес античного мира.

Напомним, ранее на глубине около 46 метров у берегов Сицилии обнаружили затонувший римский корабль сотнями древних амфор. Эту находку уже назвали одним из важнейших подводных археологических открытий последних лет.

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