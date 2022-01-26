Они уже есть на рынке: ученые обнаружили уже медпрепараты, блокирующие COVID-19

Они уже есть на рынке: ученые обнаружили уже медпрепараты, блокирующие COVID-19

Исследователи изучали действие лекарственных средств на клетках человека.

Финские ученые проанализировали тысячи лекарств, которые уже есть на рынке, и обнаружили два препарата, способные предотвратить заражение COVID-19.

Об этом сообщает Briefings in BioInformatics.

Ученые из Университета Тампере изучили имеющиеся на рынке противораковые, противомикробные и противовирусные лекарственные средства. В ходе исследований на человеческих клетках они установили, что комбинация двух препаратов, бафетиниба и производного стауроспорина (UCN-01) предотвращает воспаление клеток и усиливает действие друг друга.

По словам исследователей, эта комбинация способна предотвратить заражение исходной формой коронавируса и штаммом "Дельта". Теперь ученые уверяют, что это открытие поможет улучшить лечение пациентов с коронавирусом.

"Комплексная стратегия, которую мы разработали в этом исследовании, может применяться и для поиска лекарства от других заболеваний", — заявил профессор биоинформатики из Университета Тампере Дарио Греко.

Следует заметить, что наиболее эффективным способом уберечься от тяжелой формы коронавируса и смерти от последствий болезни есть вакцинация. Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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