"Оно все еще на земле": ученые выяснили причины Великого вымирания 250 млн лет назад

Пережить Великое вымирание смогли лишь 10% всего разнообразия жизни на Земле.

Около четверти миллиона лет назад человечество предстало перед угрозой вымирания – около 90% всего живого на планете погибло.

Об этом говорится в новом исследовании, пишет Science Alert.

Событие получило название "Великое вымирание". Ученые предполагают, что причиной столь серьезного испытания для жизни на планете стала сложная серия инцидентов. Особая роль при этом была отведена длительным интенсивным климатическим колебаниям, похожим на современные Эль-Ниньо.

Как рассказал ведущий автор исследования Ядун Сунь, им с командой удалось разработать симуляции приливов и отливов океанических и атмосферных течений, существовавших на планете около 250 миллионов лет назад.

"К сожалению, пережить Великое вымирание смогли лишь 10% всего разнообразия жизни на Земле. Миллионы лет спустя океанические виды начали исчезать один за другим, пока не остался один из пяти. Отметим, что Великое вымирание, которое произошло около четверти миллиона лет поэтому, считается самым большим в истории планеты массовым вымиранием", — говорится в сообщении.

В результате ученые заинтересовались, почему именно этот период стал столь трагичным для планеты. Ученые пришли к выводу, что существовало множество побочных эффектов от постоянных извержений, разрушающих озоновый слой и нагревающих земную атмосферу. В то же время микробное цветение затопило бы океаны кислородом, а потом высосало бы его снова.

Ранее мы писали, что наша Солнечная система может до сих пор сохранять следы разрушительного сближения с чужой звездой, которое можно было бы назвать "столкновением".

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