Опасная активность Солнца: что это означает для Земли

Солнце

Вопреки прогнозам о наступлении длительного периода солнечного затишья, новые данные заставляют астрономов пересматривать свои представления о поведении нашей звезды. С 2008 года ученые фиксируют стабильный и неожиданный рост активности Солнца, который выходит за пределы известных 11-летних циклов.

Об этом говорится в исследовании The Astrophysical Journal Letters.

Почему поведение Солнца озадачило астрономов

После исторического минимума солнечной активности, зафиксированного в 2008 году, научное сообщество ожидало, что Солнце войдет в длительную фазу покоя. Однако, как показало новое исследование, опубликованное в The Astrophysical Journal Letters, эти прогнозы были ошибочными.

Исследователи из Лаборатории реактивного движения NASA обнаружили, что с 2008 г. ключевые показатели солнечной активности начали неуклонно расти. По словам ведущего автора исследования Джейми Ясински, «Солнце вроде бы медленно просыпается», что стало настоящим сюрпризом для ученых.

Опасные последствия для нашей планеты

Усиление солнечной активности имеет прямые последствия для Земли. Рост скорости, плотности и температуры солнечного ветра приводит к сжатию магнитного поля нашей планеты. Это делает Землю более уязвимой к геомагнитным возмущениям, которые могут привести к сбоям в работе спутниковых сетей, систем GPS и электросетей.

Начавшийся в 2019 году текущий 25-й солнечный цикл уже оказался значительно мощнее, чем предполагали специалисты NASA. Когда и как завершится этот необычный период, пока неизвестно. Это исследование подчеркивает, что для полного понимания динамики Солнца необходимо анализировать более широкий спектр его поведения, а не только количество солнечных пятен.

Напомним, в сентябре жители Новой Зеландии и нескольких регионов Тихого океана смогут наблюдать редкое небесное явление — частичное солнечное затмение. Оно состоится 21 сентября по всемирному времени.

Лучшие условия для наблюдения будут на восточном побережье Австралии, на отдельных островах Океании и в части Антарктиды. В Новой Зеландии затмение придется на утро 22 сентября.

В Украине это явление видно не будет, однако астрономы уже обнародовали его временную схему по киевскому времени: начало частичной фазы — в 20:29, максимум — в 22:41, завершение — в 00:53 следующих суток.