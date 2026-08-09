Опаснее "Титаника": какую жуткую тайну скрывает лайнер, затонувший 70 лет назад

Дайверы до сих пор пытаются извлечь артефакты из затонувшего итальянского лайнера Andrea Doria / © Associated Press

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Спустя 70 лет после затонения роскошного итальянского лайнера Andrea Doria дайверы продолжают рисковать своей жизнью ради исследования его остатков на дне Атлантического океана. Этот опасный объект уже унес жизни восемнадцати экстремалов, но до сих пор привлекает кладоискателей новыми открытыми отсеками.

Об этой экстремальной подводной лихорадке рассказывает Daily Galaxy.

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Катастрофа лайнера и коварные глубины

Итальянское судно Andrea Doria пошло ко дну в июле 1956 года после рокового столкновения с лайнером Stockholm в густом тумане у побережья Соединенных Штатов. В результате той морской катастрофы погиб пятьдесят один человек, однако сам корабль оставался на плаву почти одиннадцать часов, что позволило спасти большинство пассажиров. После этого гигантский лайнер опустился на глубину около семидесяти пяти метров, став одной из сложнейших целей для подводных исследователей.

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В сообществе дайверов этот затонувший корабль получил неофициальное название «Эверест подводного плавания» из-за экстремальных условий погружения. Мощные океанские течения, ледяная вода, минимальная видимость и огромное давление делают каждую экспедицию смертельно опасной для неподготовленных людей. Внутри корабля смельчаков ждут запутанные коридоры, острые куски металла, свисающие провода и густой ил, который мгновенно ухудшает обзор при малейшем движении.

За семь десятилетий под водой конструкция корабля претерпела кардинальные изменения и продолжает неустанно разрушаться под влиянием агрессивной морской среды. Целые палубы лайнера провалились, значительные части носа и корма оторвались, а общая высота судна существенно снизилась. В то же время именно эти разрушения неожиданно открывают дайверам доступ к помещениям и артефактам, которые ранее были надежно спрятаны за стальными переборками.

Уникальные находки и опасные экспедиции

История охоты за сокровищами Andrea Doria началась почти сразу же после его затопления, когда энтузиасты начали поднимать на поверхность ценные вещи. В разные годы экспедиции извлекали оттуда бронзовую статую адмирала, огромный корабельный сейф, в котором вместо миллионных сокровищ нашли лишь немного наличных денег, и знаменитый туманный горн. Использование современных газовых смесей с гелием позволило дайверам работать на таких глубинах дольше, но вместе с тем требует безупречного расчета времени для декомпрессии.

Летом 2025 года американские дайверы Крис Огден и Джо Мазраани совершили успешную миссию, подняв из обломков уникальный навигационный инструмент — большой гирокомпас с капитанского мостика. Им пришлось расчищать рыболовные сетки, тонны кабелей и куски металла, чтобы вытащить этот прибор с помощью специального подъемного мешка. К сожалению, вскоре после этого невероятного успеха Мазраани внезапно умер при исследовании другого затонувшего судна у берегов полуострова Кейп-Код.

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Споры по сохранению наследия

История с найденным гирокомпасом получила неожиданное продолжение спустя несколько недель после трагической гибели одного из его открывателей. Оказалось, что верхняя часть прибора с указанными градусами отсутствовала не из-за разрушения, а потому, что ее еще в 1968 году поднял другой подводный исследователь Эл Гиддингс. Узнав про новую находку из новостей, он связался с командой дайверов и рассказал, что потерянная деталь более полувека хранилась в его гостиной.

Процесс извлечения артефактов из известных кораблей постоянно вызывает острые дискуссии между дайверами и профессиональными археологами. Ученые настаивают на том, что исторические предметы должны оставаться на месте крушения или изучаться исключительно официальными экспедициями. Искатели подводных сокровищ утверждают, что судно стремительно разваливается, поэтому без их вмешательства океан навсегда уничтожит эти уникальные вещи.

Благодаря усилиям частных компаний и энтузиастов многие спасенные предметы сегодня проходят реставрацию и становятся доступными для широкой общественности. Ветеран дайвинга Джон Майер, владеющий правами на спасение имущества из Andrea Doria, регулярно передает ценные находки в музеи. В прошлом году он предоставил итало-американскому музею в Нью-Йорке уникальные экспонаты, среди которых были шезлонг, стосорокафунтовый латунный звон и спасательный жилет юного пассажира.

Несмотря на высокий риск и трагическую статистику смертей, подводная могила знаменитого итальянского лайнера продолжает привлекать новых исследователей. Поскольку конструкция неустанно проседает в морское дно Северной Атлантики, дайверы пытаются успеть спасти как можно больше артефактов до того, как корабль окончательно превратится в груду ржавого лома.

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Напомним, исследователи обнаружили у побережья Филиппин обломки японского судна Hōfuku Maru. Этот «адский корабль» затонул в 1944 году во время Второй мировой войны. На его борту находились около 1,2 тысяч британских и нидерландских военнопленных, большинство из которых погибли.

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