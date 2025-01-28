"Опасно близко" к концу света: стрелки Часов Судного снова перевели

Время до условной "полночи" цивилизации сократилось до 89 секунд.

Стрелки Часов Судного дня приблизились еще на одну секунду к глобальной катастрофе, которая может уничтожить человеческую цивилизацию. Теперь до условной полуночи осталось всего 89 секунд.

Об этом сообщил YouTube-канал журнала Bulletin of the Atomic Scientists.

"Это наименьшее время до полуночи, к которому приближался мир", – заявил председатель совета науки и безопасности журнала, физик и астроном, профессор Дэниел Хольц.

Совет по науке и безопасности подчеркнул, что перевод стрелок еще ближе к полночи является "строгим сигналом" человечеству.

"Поскольку мир уже опасно близок к пропасти, любое перемещение даже на секунду следует воспринимать как признак крайней опасности и недвусмысленное предупреждение, что каждая секунда промедления в изменении курса увеличивает вероятность глобальной катастрофы", — говорится на сайте журнала.

Что такое "Часы Судного дня"

Часы Судного дня – это проект, основанный в 1947 году американским научным журналом Bulletin of the Atomic Scientists. Стрелки часов символически показывают, сколько времени осталось человечеству до глобальной катастрофы (время до полуночи).

Решение о переводе стрелок принимает совет директоров журнала и привлеченных экспертов, в том числе 18 лауреатов Нобелевской премии. Часы расположены в городе Чикаго в США. За все время существования проекта Часы Судного дня переводились 26 раз.

В настоящее время стрелки часов установлены на 23:58:31, то есть за 89 секунд до полуночи, что свидетельствует о беспрецедентной опасности для всего мира.

23 января 2020 года часы перевели на 20 секунд вперед (время 23:58:20) из-за приостановления действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, увеличения противостояния между США и Ираном и климатической опасности.

24 января 2023 года часы перевели еще на 10 секунд вперед (23:58:30) из-за войны в Украине, ядерных угроз Кремля, климатического кризиса, технологического развития и коронавируса.

23 января 2024 года стрелки часов оставили на показателе 2023 года. Основными угрозами человечеству ученые считают войны в Украине и на Ближнем Востоке, которые приводят к увеличению производства оружия во всем мире.

Напомним, ЦРУ частично рассекретило книгу о сценариях конца света. Автор книги, экс-военный и уфолог, утверждает, что катастрофа неизбежна. По его мнению, каждые 6500 лет на Земле происходит катастрофа масштабов библейского потопа.

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