Опасность для метеозависимых: Землю накроет новая магнитная буря

В ноябре украинцев ждет несколько магнитных бурь.

Сегодня, 7 ноября, Землю охватит новая магнитная буря.

Об этом сообщает The Watchers.

Отмечается, что в результате 7 и 8 ноября ожидаются периоды активной геомагнитной обстановки.

"Ожидается, что в ближайшие 3 дня солнечная активность будет низкой, с вероятностью единичных событий незначительной или умеренной силы", — говорится в сообщении.

В ближайшие дни, 9 и 10 ноября, будет слабая магнитная буря мощностью 4 балла.

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"Третья неделя ноября, по прогнозам, пройдет спокойно, а вот на четвертой слабая магнитная буря ожидается 21 ноября. Затем после однодневного перерыва буря продлится 23-26 ноября. Активность Солнца 23 и 24 числа достигнет 4 баллов, а 25 и 26 ноября — 5 баллов", — указано в сообщении

В то время как последняя магнитная буря в ноябре прогнозируется 29-30 ноября.

Ранее мы сообщали, что в одном из активных регионов Солнца произошла мощная вспышка, часть излучения от которой может достичь Земли.

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