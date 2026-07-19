Опасность из космоса: почему ученые годами недооценивали силу редкостных солнечных бурь

Солнечная буря

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Катастрофические солнечные штормы встречаются редко, но их разрушительная сила может оказаться значительно больше, чем считалось до сих пор. Новое исследование физиков из Центра космических полетов имени Годдарда NASA, опубликованное в престижном журнале Nature, свидетельствует: ученые и правительства годами недооценивали самые плохие сценарии космической погоды из-за системных ошибок в измерениях.

До сих пор в научной среде царила теория, что существует определенная «верхняя граница» энергии, которую солнечный шторм способен передать в полярную ионосферу Земли. Однако свежие данные шокируют: похоже, такого лимита вообще не существует, пишет издание Gizmodo.

В чем ошибались ученые?

Проблема кроется не в неисправности оборудования, а в базовых предположениях. Космические аппараты (например будущий IMAP от NASA), фиксирующие солнечную активность, обычно находятся на большом расстоянии от нашей планеты — в гравитационной точке Лагранжа 1 (L1).

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Они фиксируют характеристики солнечного ветра еще до того, как он сталкивается с защитным магнитным щитом Земли (магнитопаузой). Это сродни попытке угадать силу океанской волны на берегу, измеряя ее еще в момент зарождения далеко в океане. Как следствие, полученные данные уродовали реальную картину эффектов, возникающих непосредственно в атмосфере Земли.

«Мы обычно считаем, что истина где-то рядом с измерениями. Но теория вероятностей говорит, что она смещена в одну сторону. Вот почему риски космической погоды оказались недооцененными», — объяснил ведущий автор исследования, физик NASA Нитин Сивадас.

Последствия «тысячелетнего шторма»

Чтобы исправить ошибку, команда ученых проанализировала более миллиона измерений со спутников, расположенных поближе к Земле (THEMIS, MMS, DoubleStar). Вывод неутешителен: нет никаких статистических доказательств существования предела для космической радиации.

Современная история уже знает случаи, когда Солнце испытывало наши технологии на прочность. Например, во время «Хэллоуинских штормов» в 2003 году солнечная радиация на 26 часов парализовала навигационную систему Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Тогда впервые в истории коммерческие авиакомпании получили предупреждение о чрезмерных радиационных дозах на большой высоте.

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Соавтор исследования Мария Валах из Ланкастерского университета добавляет, что магнитное поле Земли прекрасно защищает нас в повседневной жизни. Однако в случае экстремального «тысячелетнего шторма» последствия предсказать сложно: от внезапного падения спутников с орбит до полного исчезновения связи и сигналов GPS. Пока человечество может только совершенствовать модели прогнозирования и надеяться, что такой шторм налетит не скоро.

Напомним, бывшая астронавт NASA Николь Стотт, проведшая в общей сложности 104 дня на Международной космической станции (МКС), подтвердила, что космос имеет свой выразительный, хотя и неочевидный запах. Она объяснила, что почувствовать запах самого космоса невозможно, но его аромат можно уловить от скафандров по возвращении из открытого космоса.

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