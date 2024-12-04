Опасность среди ветвей: каких неожиданных гостей может скрывать рождественская елка

В наростах на дереве могут содержаться до 200 яиц богомолов.

С приближением рождественских праздников люди украшают свои дома живыми елками, создавая атмосферу праздника. Однако исследователи предостерегают: вместе с деревом в ваш дом могут попасть нежелательные "гости".

Об этом сообщило издание IFLScience.

"Как обнаружила одна семья, небольшие наросты, похожие на грецкий орех, иногда встречающиеся на рождественских елках, не являются частью самого дерева, а являются "оотеками", которые потенциально содержат сотни яиц богомола", — говорится в сообщении.

Андреа Ковард из Огайо, США рассказала, как их семья принесла с фермы срубленное дерево, не осмотрев его тщательно. Через две недели из нароста, похожего на грецкий орех, вылупились сотни богомолов. Насекомые начали расползаться по дому.

Ученые отмечают: если вы заметили на елке такие наросты, стоит обрезать их и оставить на улице. В них могут содержаться до 200 яиц богомолов. Эти существа не угрожают людям, но в доме, без пищи, они быстро погибают.

Напомним, ученые обнаружили условия для существования жизни под поверхностью Марса.

Читайте также: