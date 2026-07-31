Опасные перелеты и генетика: что на самом деле убивает самок птиц

Самцы птиц живут дольше самок / © unsplash.com

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В отличие от людей и большинства млекопитающих, среди птиц именно самки имеют более низкие шансы на долголетие. Проанализировав более полумиллиона записей о 92 видах пернатых за 27 лет, исследователи обнаружили статистически значимую разницу в продолжительности их жизни.

Об этом пишет научное издание Earth.com.

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Статистика смертности среди пернатых

Кандидат наук Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Джоанна Ву вместе с тремя коллегами использовала данные масштабной программы мониторинга, действующей в США и Канаде с конца 1980-х годов. Анализ показал, что в 82 исследуемых видах самки выживали значительно реже, а в среднем их показатель выживаемости из года в год составил лишь 48% против 54% у самцов.

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Такой разрыв означает, что самцы по достижении взрослого возраста живут примерно на 18,5% дольше. Эта неутешительная тенденция оказалась абсолютно общей для восьми из девяти семей птиц, о которых было собрано достаточно данных для детального сравнения.

«Самое интересное для меня, что эта закономерность была неизменной для многих разных типов птиц, от мухоловок и крапивниц до кардиналов и танагрев», — отметила исследовательница Джоанна Ву.

Истинные причины короткой жизни

Главным фактором высокой смертности самок оказалась дистанция миграции, поскольку они часто улетают значительно дальше самцов своего вида, подвергаясь опасности хищников, штормы и истощения. Форма крыльев также имеет большое значение: виды с более круглыми и менее заостренными крыльями, которые хуже приспособлены к длительным полетам, демонстрировали широчайший разрыв в выживаемости между полами.

В то же время, популярная гипотеза о том, что птичек истощает процесс откладывания яиц, полностью провалилась во время проверки. Виды, которые откладывают большие кладки или тратят больше энергии на каждое яйцо, не имели более высоких показателей смертности среди женских особей, что подтверждает и предварительное исследование 194 видов пернатых.

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Генетическая уязвимость и исключения из правил

Еще одной вероятной причиной ученые называют особенности половых хромосом. У многих животных пол, несущий две разные хромосомы, умирает младшим, поскольку поврежденный ген на одном из них не имеет здоровой резервной копии.

«У птиц, в отличие от млекопитающих, именно у самок две разные хромосомы, тогда как самцы — две одинаковые», — пояснила Джоанна Ву.

Эта биологическая особенность может стать дополнительным доказательством связи половых хромосом с сокращенной продолжительностью жизни, хотя команда еще не исследовала этот вопрос напрямую. Интересно, что единственным исключением из общей печальной статистики стали дятлы, у которых вообще не было обнаружено никакого разрыва в выживании между самцами и самками.

Теперь ученые стремятся выяснить, ускоряет ли столь высокая смертность самок общее сокращение численности птиц в Северной Америке. На фоне глобального изменения климата и массовой потери природных сред этот фактор может стать решающим для выживания целых видов в мире, который быстро меняется через деятельность человека.

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Напомним, исследователи раскрыли необычный секрет пингвинов . Эти птицы могут спать стоя, лежа и даже на воде. Также пернатые используют феномен микросна, который помогает им отдыхать и оставаться бдительными.

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