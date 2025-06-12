Опасный астероид может ударить по Луне в 2032 году: NASA сделало новый прогноз

Луна / © Credits

Реклама

Вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Луной 22 декабря 2032 года выросла с 3,8% до 4,3%. Несмотря на увеличение шансов, угроза остается низкой. —

Об этом сообщило издание Mirror.

По информации Центра исследований околоземных объектов NASA, орбита объекта была уточнена на почти 20% с помощью данных собранных космическим телескопом Джеймса Уэбба.

Реклама

Несмотря на незначительный рост риска, общая угроза остается низкой. На раннем этапе открытия 2024 YR4 даже рассматривался как потенциальная угроза Земле, однако дальнейшие расчеты полностью это исключили.

Сейчас астероид находится слишком далеко, чтобы вести активные наблюдения, но следующее окно для исследований откроется в 2028 году. За мониторингом орбиты следит международная команда под руководством доктора Энди Ривкина из Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса.

Напомним, впервые в истории ученые получили фото полюса Солнца. Все предыдущие снимки нашей звезды были сделаны с экваториального ракурса.