Опасный вредитель больше не боится яда: ученые предупредили об угрозе

Томатная моль стала устойчивой к большинству распространенных инсектицидов — как выяснили ученые / © pexels.com

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Южноамериканская томатная моль (Tuta absoluta) приобрела устойчивость к большинству распространенных инсектицидов. Вредитель быстро приспосабливается к химическим препаратам, из-за чего борьба с ним становится всё более сложной.

Об этом сообщает SuperAgronom.com со ссылкой на международные научные исследования.

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Согласно данным научных обзоров, охватывающих исследования до 2026 года, в мире зафиксировано не менее 59 подтвержденных случаев устойчивости томатной моли к различным группам инсектицидов.

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Одной из причин столь быстрой адаптации является короткий жизненный цикл насекомого. За год она способна дать до 12 поколений, а устойчивость к новым препаратам у некоторых популяций может сформироваться менее чем за два года их постоянного применения.

Особое беспокойство ученых вызывает тот факт, что моль перестает реагировать даже на современные инсектициды группы диамидов, которые ранее считались одними из самых эффективных средств борьбы с этим вредителем.

В частности, в Южной Европе и Бразилии были обнаружены популяции с высокой устойчивостью к хлорантранилипролу и флубендиамиду. Исследователи связывают это с генетическими мутациями, снижающими чувствительность насекомых к действию препаратов.

Аналогичная ситуация наблюдается и с биологическими инсектицидами, в частности со спиносадом и спинеторамом. Из-за изменений в рецепторах нервной системы червь также приобрел устойчивость к этим средствам, причем эта особенность может передаваться следующим поколениям.

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В то же время вредитель сохраняет устойчивость и к препаратам старого поколения, в числе которых фосфорорганические соединения и пиретроиды. Защищаться от ядовитых веществ насекомому помогают не только генетические мутации, но и ферменты, способные расщеплять токсины в его организме.

В настоящее время во многих аграрных регионах эффективность в борьбе с томатной молью сохраняют абамектин, эмамектин бензоат и индоксакарб. Однако ученые уже сообщают о первых случаях развития устойчивости и к этим веществам.

Поэтому специалисты рекомендуют аграриям не полагаться исключительно на химические обработки. Вместо этого они советуют чередовать действующие вещества с учетом 30-дневных периодов, использовать феромонные ловушки, хищных клопов-мирид и грибы, поражающие насекомых.

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