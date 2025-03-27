Компания OpenAI

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OpenAI анонсировала внедрение новой функции, которая позволит генерировать изображение непосредственно в ChatGPT. Эта возможность будет работать на базе омниомодальной модели GPT -4o и станет доступна всем в ближайшее время.

Об этом сообщила пресс-служба OpenAI.

Технология будет работать на основе омниомодальной модели GPT-4o, лучше понимающей сложные запросы и улучшающей качество визуализации, особенно при создании изображений с несколькими объектами или текстом.

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В отличие от DALL-E, использующего диффузионную технологию, новая система генерирует картинки постепенно – слева направо и сверху вниз, подобно написанию текста. Это позволяет более точно интерпретировать сложные запросы, особенно когда нужно изобразить несколько объектов или текст.

Хотя процесс занимает больше времени, OpenAI считает его более эффективным. Лимит бесплатного использования будет оставаться таким же, как у DALL-E, однако конкретное количество попыток может изменяться в зависимости от спроса. Ранее бесплатные пользователи могли создавать три изображения в день через DALL-E 3, согласно FAQ ChatGPT.

Новая система не добавляет визуальных водяных знаков, что затрудняет идентификацию AI-изображений. Однако все файлы содержат метаданные C2PA, указывающие на их происхождение. OpenAI также усиливает защиту:

Блокирует попытки удалить водяные знаки.

Фильтрует запросы на создание NSFW-контента.

Блокирует создание CSAM (контента с эксплуатацией детей).

Напомним, Microsoft готовится отключить важную программу для Windows.

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