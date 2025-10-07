OpenAI назвала 44 профессии, которым угрожает ИИ: потеряете ли работу вы

Искусственный интеллект / © Pixabay

Компания OpenAI опубликовала отчет, в котором назвала 44 профессии, которые искусственный интеллект может заменить, в частности, в розничной торговле и продажах, где ИИ превосходит людей в 81% задач.

Отчет основан на тесте GDPval, где модели II, как Claude Opus 4.1 от Anthropic, сравнивались с профессионалами в девяти отраслях США, передает Daily Mail.

В тесте GDPval эксперты оценивали задачи, выполненные ИИ и людьми, не зная их авторства, и выбирали лучший вариант. Модель Claude Opus 4.1 от Anthropic выиграла в 47,6% случаев. Высокие показатели ІІ: кассиры и сотрудники пунктов проката (81%), менеджеры по продажам (79%), специалисты по доставке и инвентаризации (76%), редакторы (75%), разработчики программного обеспечения и частные детективы (по 70%). Менее искусственный интеллект влияет на информационный сектор, где режиссеры и журналисты уступили лишь в 39% случаев.

Полный список из 44 профессий включает, в частности, социальных работников (42%), юристов (46%), финансовых аналитиков (41%), медсестер (37%), фармацевтов (26%), бухгалтеров (24%) и инженеров-механиков (23%). Самый низкий риск у промышленных инженеров и редакторов видео (по 17%). Например, медсестрам поручали оценивать поражение кожи, а инженерам – создавать 3D-модели. GPT5-high от OpenAI показал 48,8% побед, значительно опередив GPT-4o (12,4%).

OpenAI признает, что тест не охватывает все аспекты профессий, но указывает на потенциал ИИ для автоматизации. CEO Сэм Альтман прогнозирует, что до 40% рабочих мест в качестве поддержки клиентов могут быть автоматизированы. В то же время, компания отмечает, что искусственный интеллект может поддерживать людей в работе, а не только заменять их.

