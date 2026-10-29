Описание воскресения Иисуса найдено в рукописи 2000-летней давности: о чем идет речь в тексте

Распятие Иисуса / © pixabay.com

Реклама

Исследователь из Испании обнаружил в различных версиях труда древнеримского историка Иосифа Флавия формулировку, которая, по его мнению, может содержать раннее письменное свидетельство о воскресении Иисуса Христа. Особое внимание учёный обратил на то, что автор первоначального текста не был христианином и мог лишь зафиксировать свидетельства последователей Иисуса.

Об этом пишет Daily Mail.

Реклама

Речь идет об отрывке, известном как Testimonium Flavianum («Свидетельство Флавия»). Он содержится в труде «Древности иудейские», который Иосиф Флавий написал примерно в 93–94 годах нашей эры. В ней историк описывал историю еврейского народа, в частности упоминал Иисуса.

Реклама

Независимый исследователь из Испании Хесус Фернандес-Педрера Корреа сравнил греческую, латинскую, арабскую и сирийскую версии этого отрывка. Он пытался выяснить, какие фрагменты могли происходить из первоначального текста Флавия, а какие появились позже в результате христианской переработки.

Что исследователь обнаружил в тексте Иосифа Флавия

В сохранившейся греческой версии говорится, что Иисус «снова явился им живым на третий день», а далее упоминается исполнение пророчеств. Латинский вариант также сообщает, что он «явился им живым на третий день». Арабская и сирийская версии тоже содержат рассказ о том, что Иисус предстал перед своими последователями после распятия.

По мнению Фернандеса-Педреры Корреа, эти различия могут указывать на то, что первоначальный текст был более осторожным и передавал свидетельства самих последователей Иисуса о том, что они видели его живым после смерти. То есть Флавий мог не утверждать факт воскресения как своё собственное убеждение, а лишь записать свидетельства людей, которые верили, что стали очевидцами этого события.

Одной из главных подсказок исследователь считает упоминание о том, что появление Иисуса живым на третий день якобы соответствовало пророчествам. Такая формулировка, по его мнению, больше напоминает христианскую проповедь, чем нейтральное повествование нехристианского историка.

Реклама

Флавий в своих других трудах описывал верования и предания различных еврейских религиозных групп, не обязательно разделяя их. Поэтому, как предполагает исследователь, он мог таким же образом зафиксировать рассказы последователей Иисуса, а впоследствии христианские переписчики придали им более категоричное звучание.

В чём важность этого исследования?

Сравнение различных языковых версий имеет значение для реконструкции текста, поскольку они появились в разные периоды. Латинская версия датируется концом IV века, арабская — X веком, а сирийская — XII веком. Все они дошли до нас в трудах христианских авторов.

Сомнения вызывают и некоторые другие фразы этого отрывка. В частности, утверждение о том, что Иисус «был Христом», в разных версиях передано по-разному. Латинский, арабский и сирийский тексты смягчают этот тезис, указывая, что Иисуса считали или называли Мессией.

Исследователь также обращает внимание на труды раннехристианского автора Оригена, который отмечал, что Иосиф Флавий не признавал Иисуса Мессией. По мнению Фернандеса-Педреры Корреа, это усиливает предположение о том, что категорическое утверждение о мессианском статусе Иисуса могло быть более поздней вставкой.

Реклама

Новый анализ Фернандеса-Педреры Корреа предлагает возможную реконструкцию первоначального отрывка. В то же время сам автор признает, что имеющиеся версии не позволяют точно установить, какие именно слова написал Иосиф Флавий.

Учёный считает особенно убедительной формулировку, в которой говорится о том, что последователи Иисуса продолжали существовать и во времена самого историка. По его оценке, эта часть соответствует стилю Флавия, а в различных языковых версиях нет существенных расхождений в отношении её содержания.

Напомним, что археологический памятник Аль-Магтас на восточном берегу реки Иордан может быть тем местом, где Иоанн Креститель крестил Иисуса Христа. К такому выводу пришёл исследователь Мохаммед Ваиб из Иорданского университета, который сопоставил результаты раскопок с библейскими текстами и описаниями древних паломников.

Новости партнеров

Новости партнеров