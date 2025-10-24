Путешествие во времени теоретически возможно в космосе

Двое физиков из Университета Квинсленда в Австралии недавно предложили модель для изучения гипотетических путешествий во времени. Они доработали так называемую теорию Алькубьерре, согласно которой в космосе можно перемещаться со сверхсветовой скоростью.

Об этом пишет Popular Mechanics.

Как известно физика нашего пространства-времени не позволяет двигаться во Вселенной быстрее скорости света.

Однако, более 30 лет назад мексиканский физик-теоретик Мигель Алькубьерре предложил теоретическое решение этой проблемы с помощью варп-двигателя, который искривляет пространство-время.

Двигатель Алькубьерре создает своего рода пузырь вокруг космического корабля, сжимает пространство-время перед кораблем и расширяет его позади него. Таким образом космический корабль остается неподвижным, а перемещается сам пузырь со сверхсветовой скоростью.

В новом исследовании физики предложили путешествовать во времени, используя два «пузыря Алькубьерре» или особый случай вращающегося пространства-времени.

Исследователи использовали идею математика Курта Геделя о пространстве-времени, допускающем замкнутые времяподобные кривые. Эта идея является частью особого решения устойчивой системы уравнений Альберта Эйнштейна.

В исследовании ученые стабилизируют одно измерение пространства-времени Алькубьерре, привязывая его к координатам в пузырьке, превращая замкнутые времяподобные кривые в сложные фигуры, называемые геодезическими кругами.

По словам ученых, такие замкнутые времяподобные кривые идеально подходят для изучения ситуаций, в которых частица взаимодействует со своим прошлым или будущим «я» и может служить площадкой для исследования классических и квантовых моделей путешествий во времени в рамках общей теории относительности.

