Опять "лежит": пользователи жалуются на сбой в работе Instagram

Опять "лежит": пользователи жалуются на сбой в работе Instagram

Соцсеть не работает сразу в нескольких странах.

У семейства Facebook снова временные потери. На этот раз снова "лежит" Instagram. На сбой в соцсети жалуются, в частности, пользователи из Украины, США, Канады, Германии, Великобритании и других стран.

Пользователям Instagram система массово пишет, что "не удалось обновить ленту" или нет подключения к Интернету. Также пользователи жалуются, что нельзя отправить голосовые сообщения.

"Мы знаем, что в некоторых из вас сейчас могут возникнуть проблемы с использованием Instagram. Нам очень жаль и работаем быстрее, чтобы это исправить", — говорится в сообщении Instagram на странице в соцсети-конкуренте — Twitter.

Что стало причиной сбоя в работе на этот раз, в компании пока не сообщили.

Downdetector

Напомним, один из самых масштабных сбоев в работе соцсетей и сайтов произошел на этой неделе — в понедельник, 4 октября. В частности, тогда почти шесть часов не работали соцсети и мессенджеры компании Facebook. Причиной неполадок предварительно называли внутреннюю ошибку настроек.

Сервисы возобновили работу только после 6-часовой паузы. И за это время стоимость акций компании Facebook упала. Состояние основателя соцсети Марка Цукерберга снизились почти 7 млрд долларов. Впоследствии акции поднялись в цене и он вернул часть доходов.

Кроме того, безумное количество пользователей убежало к конкурентам. Владелец Telegram Павел Дуров заявил, что в его мессенджере во время этого сбоя зарегистрировались рекордные 70 миллионов новых пользователей.

А уже 6 октября пользователи снова жаловались на проблемы в работе Facebook и Instagram.

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