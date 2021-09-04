Органы состраиваются на 30 лет: ученые озвучили еще одно ужасное последствие коронавируса

У 4757 выживших после коронавируса произошла 30%-ная потеря функции почек в течение одного года.
Органы людей, которые переболели коронавирусной инфекцией и выжили, могут состариться на десятилетия.
Об этом заявили ученые, — сообщает The New York Times.
В исследовании специалистов приняли участие 89 тысяч человек, выживших после заражения COVID-19, а также 1,6 миллиона людей, которые не подверглись воздействию болезни.
Так, у 30-40 летнего здорового взрослого человека потеря функции почек составляет около одного процента в год. Серьезные инфекции могут привести к более сильному или даже необратимому урону для этого органа, либо к хроническому заболеванию.
А исследование показало, что у 4757 выживших после коронавируса произошла 30%-ная потеря функции почек в течение одного года. По словам специалистов, — это эквивалентно старению органа на 30 лет. Такого мнения авторов труда, доктор Зияд Аль-Али.
Наблюдения проводились по анонимным медицинским записям Управления здравоохранения ветеранов США, при этом пациенты были преимущественно белыми мужчинами возрастом около 68 лет.
Врачи предположили, что почки быть особенно чувствительным к различным воспалительным процессам в организме либо к активизации иммунной системы. Кроме того, функцию почек могут нарушать проблемы со свертываемостью крови.
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