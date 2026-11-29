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Ученые обнаружили доказательства того, что орлы Верро могут охотиться даже на взрослых самцов бабуинов весом более 20 кг. Это открытие может изменить представление о правилах хищничества и угрозы, с которыми сталкивались предки человека.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале American Journal of Biological Anthropology.

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Необычную популяцию оливковых бабуинов (Papio anubis) ученые изучали на плато Эннеди — большом песчаниковом массиве среди пустыни Сахара в Чаде. Эти приматы живут в отдаленной местности, некоторые из них почти никогда не встречают людей.

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Фото сундуков видео American Journal of Biological Anthropology

Исследовательская группа под руководством приматологии Кэтрин Гобайтер из Университета Сент-Эндрюса в Шотландии отправилась туда, чтобы впервые детально изучить эту изолированную популяцию.

Во время экспедиции ученые не раз видели над плато орлов Верро (Aquila verreauxii), однако поначалу не считали их угрозой для бабуинов.

Ситуация изменилась, когда исследователи начали находить у подножия песчаных скал черепа и кости приматов. На них были характерны проколы и царапины, похожие на следы когтей хищных птиц.

«Мы нашли первый череп с проколом, потом еще один и еще один», — рассказала Гобайтер.

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По характеру повреждений ученые пришли к выводу, что это могли быть последствия приступов хищных птиц.

Фото сундуков видео American Journal of Biological Anthropology

Каких бабуинов могли убивать орлы

Особое внимание исследователей привлекло то, что найденные остатки принадлежали взрослым самцам бабуинов. Их масса обычно превышает 20 кг.

Ранее считалось, что именно этот вес является приблизительным пределом для приматов, которых хищная птица способна успешно схватить и одолеть. Самый тяжелый примат, о котором ранее было известно, что его убила хищная птица, весил менее 13 кг.

Восемь исследованных скелетов бабуинов, по оценкам ученых, принадлежали животным со средней массой тела около 22 кг.

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А в июне 2026 года исследователи обнаружили еще один череп и частичный скелет великого самца. По их подсчетам, это животное могло весить примерно 26,2 кг.

Это примерно соответствует массе тела современного восьмилетнего ребенка.

Биолог-природоохранник Жан-Дидье Акпона, работавший в этом регионе в течение трех лет, также регулярно наблюдал орлов Верро. Однако раньше он не предполагал, что эти птицы могут охотиться за столь крупными приматами.

© Associated Press

Как бабушкины реагируют на хищных птиц

Еще одним важным наблюдением стало поведение обезьян при появлении орлов. По словам Гобайтера, бабуины обычно не реагируют на крупных хищных птиц, если не воспринимают их как реальную опасность.

Однако когда над ними пролетала пара орлов Верро, приматы подавали тревожные сигналы и прятались в более безопасных местах.

«Мы видели, что рядом с другими крупными хищными птицами они вели себя совершенно спокойно. Но только появлялись орлы Верро, бабушкины подавали сигналы тревоги и опускались ниже, ища защиты», — рассказала исследовательница.

Ученые отмечают, что их выводы могут иметь значение не только для изучения современных приматов, но и для понимания эволюции человека. Взрослые самцы бабуинов имеют примерно такую же массу, как восьмилетний ребенок, а также некоторые древние предки человека.

Жизнь в группах помогает приматам защищаться от воздушных хищников. Если орел хватает одного из животных, другие могут вместе атаковать птицу, пытаясь отогнать ее.

Подобные угрозы, предполагают исследователи, могли существовать и для древних предков человека.

«Бабушкины — одни из самых исследованных обезьян Африки, но наши первые наблюдения на плато Эннеди перевернули немало устоявшихся представлений. Не могу дождаться, чтобы увидеть, какие еще правила они нарушат», — подытожила Гобайтер.

В то же время исследователи отмечают необычность находки: она ставит под сомнение предварительные представления о максимальном размере приматов, на которых способны охотиться хищные птицы. Для окончательного подтверждения механизма таких приступов требуются дальнейшие наблюдения.

Напомним и о самой маленькой в мире обезьяне, которая может поместиться в ладонь.

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