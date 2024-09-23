Орнитологи бьют тревогу: в городах исчезают воробьи – причина и последствия

Украинское общество охраны птиц объявило 2024 год годом воробья домашнего, потому что его численность ежегодно сокращается.

В украинских населенных пунктах почти исчезли воробьи. Поэтому орнитологи предупреждают об угрозе экосистеме.

Об этом пишет mukachevo.net.

В Украине зафиксировано три вида воробьев: домашний, полевой, черногрудый. Как сказал эксперт Дунайско-Карпатской программы Андрей Кийко, воробьи исчезают по нескольким причинам:

из-за уменьшения количества частных домов, под крышами и шифером которых любят гнездиться птицы. Для них нет щелей, все изолировано, везде бетон и пластик;

мусорники, которые были кормовой базой птиц, теперь не подходят для добывания пищи: мусор в большинстве своем выбрасывают в плотных полиэтиленовых пакетах, в закрытые пластиковые контейнеры, поэтому птицам трудно добраться до пищевых отходов;

уменьшение количества домашних хозяйств, где держат домашнюю птицу;

исчезновение колхозных элеваторов;

коты в городах охотятся за воробьями.

В то же время львовский орнитолог Вадим Жуленко сообщил, что одним из факторов является чрезмерная уборка городов. Срезанные ветки или деревья не оставляют в городе, а в этих ветвях любят жить воробьи.

По его словам, из-за этого в центральной части, в частности Львова, почти исчезли эти птицы. Похожая ситуация и в Харькове.

"В городе почти исчезли воробьи и синицы. Летом эти птицы становятся "заслоном" размножению всяких вредных насекомых. Своих птенцов они именно насекомыми и выкармливают. В зимний период эти птицы питаются семенами травы и других растений. Теперь травы нет и у них нет мест для гнездование. Деревья стоят опыляемые, кусты "выбритые", — пояснила местная экоактивистка Галина Турчина.

Как добавляют специалисты, последствия исчезновения воробьев могут оказаться роковыми, ведь эти птички не дают размножаться вредным насекомым.

"Своих птенцов они именно насекомыми и выкармливают. В зимний период эти птицы питаются семенами травы и других растений. Теперь травы нет и у них нет мест для гнездования. Деревья стоят опыленные, кусты "выбриты"", — пояснила местная экоактивистка Галина Турчина.

Напомним, киевляне в последнее время жалуются на засилье колючего растения-чужака в городе.

Читайте также: