Оружие из космоса: археологи ошеломили находкой, которой не должно было существовать 3000 лет назад

Три фрагмента, отколовшиеся от старого артефакта

Археологи нашли в Китае уникальный артефакт культуры Саньсиндуй, изготовленный из метеоритного железа более 3000 лет назад. Эта находка переворачивает представление о металлургических знаниях древней цивилизации, ведь предмет создали задолго до массового появления железа.

Об этом пишет Sciencealert.

Необычный металлический объект, который тысячелетиями находился в земле, может помочь лучше понять одну из самых загадочных цивилизаций древнего Китая. Находка из Саньсиндуя, датированная примерно 3000 лет, имеет форму топора и изготовлена из железа, которое, вероятно, имеет космическое происхождение — металл мог попасть на Землю вместе с метеоритом.

Это открытие является особенным, поскольку открывает новые страницы как в изучении культуры Саньсиндуй, так и в истории использования железа для создания ценных предметов еще до распространения технологий его выплавки.

«Как древнейший артефакт из метеоритного железа эпохи бронзы, найденный на юго-западе Китая, он заполняет важный пробел в металлургической истории региона и дает новые представления о раннем использовании железа как на местном, так и на глобальном уровне», — отметила команда исследователей во главе с археологом Хайчао Ли из Сычуаньского университета.

Что известно о Саньсиндуй?

Саньсиндуй — один из ключевых археологических памятников юго-запада Китая, который существовал примерно в течение 2800 — 600 лет до н.э. Пик развития этой культуры приходится на времена династии Шан (около 1600 — 1050 лет до н.э.), о чем свидетельствуют характерные художественные находки и развитые ритуальные традиции.

Среди археологических объектов особое место занимают так называемые «жертвенные ямы». Всего их обнаружено восемь, и именно из них исследователи получили около 17 тыс. уникальных предметов — от бронзовых масок и статуэток до изделий из слоновой кости и нефрита.

Хотя точное назначение этих ям до сих пор остается неизвестным, наличие пепла, угля и следов огня на части артефактов указывает на их возможное использование для ритуальных жертвоприношений.

Независимо от их функции, эти находки позволяют глубже понять эстетические предпочтения и материальные ценности культуры Саньсиндуй.

Оружие, изготовленное из метеорита

В то же время одна из ям принесла открытие, которое существенно отличается от остальных артефактов.

«Среди многочисленных артефактов, найденных в Саньсиндуе, необычный железный предмет (K7QW-TIE-1) был обнаружен в яме №7. Этот артефакт был найден вертикально вмурованным в нижнюю часть южной секции восточной стены. Он имеет вытянутую форму, похожую на топорообразный инструмент или оружие», — написали исследователи.

Размеры предмета составляют около 20 см в длину и 5 — 8 см в ширину. Из-за его поврежденного состояния ученые изъяли его вместе с частью почвы, чтобы провести дальнейшие исследования в лаборатории.

По датировке сопутствующих находок, артефакт относится к периоду династии Шан — времени, когда технологии выплавки железа еще не были широко распространены в Китае. В то же время анализ показал, что он более чем на 90% состоит из железа, содержит 7,41% никеля и другие примеси.

По мнению исследователей, достичь такого состава с помощью тогдашних технологий было бы практически невозможно.

В бронзовую эпоху основным материалом оставалась бронза, которую получали путем плавления меди с добавлением олова и других металлов, и именно из нее изготавливали орудия, оружие и украшения. Широкое использование железа в Китае началось лишь около 800 года до н.э., когда появились технологии, способные обеспечить необходимо высокие температуры для его выплавки.

Итак, использование железа в тот период было редким явлением, хотя и не уникальным. В разных частях света, в том числе и в Китае, находили единичные предметы из метеоритного железа — материала, имеющего внеземное происхождение.

Впрочем, находка из Саньсиндуя свидетельствует об особом подходе к такому материалу. Если на Центральных равнинах Китая метеоритное железо обычно сочеталось с бронзой, то этот артефакт, вероятно, создан полностью из железа.

«Наличие метеоритного железа в Саньсиндуе еще раз подчеркивает отличные металлургические практики на юго-западе Китая по сравнению с тогдашними традициями Центральных равнин», — отметили исследователи.

Учитывая то, что предмет был найден в жертвенной яме, ученые предполагают, что метеоритное железо могло иметь особое значение для этой культуры и использовалось в важных ритуалах.

«Хрупкое состояние артефакта создает значительные трудности для дальнейшей очистки. Дальнейшие исследования должны сосредоточиться на высокоточном анализе, чтобы уточнить классификацию артефакта и выяснить его функциональное и ритуальное назначение», — сообщили специалисты.

