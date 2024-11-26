Ось Земли сместилась на 80 см: ученые указали на главную причину

За 17 лет человечество выкачало более 2150 гигатонн подземных вод, что повлекло за собой значительное смещение оси Земли.

Согласно последнему исследованию, ось Земли сместилась на 31,5 дюйма (почти 80 см), и главной причиной этого называют человеческую деятельность. Исследователи климатических изменений пришли к выводу, что именно чрезмерное использование подземных вод человек существенно влияет на перераспределение массы планеты, изменяя ее вращение и способствуя повышению уровня моря.

Об этом пишет Daily Express.

Как человеческая деятельность меняет планету

Период с 1993 по 2010 год стал решающим для исследований. В течение этого времени массовая выкачка примерно 2150 гигатонн подземных вод вызвала смещение оси вращения Земли со скоростью около 4,36 см в год. Это также явилось причиной повышения уровня моря в среднем на 0,24 дюйма (примерно 6 мм).

Ведущий автор исследования, геофизик Ки-Вон Со из Сеульского национального университета, отметил:

"Полюс вращения Земли действительно меняется гораздо больше, чем можно было ожидать. Наше исследование показывает, что среди факторов, связанных с климатом, именно перераспределение подземных вод имеет наибольшее влияние на этот процесс".

Роль таяния ледников и перераспределения воды

Смещение оси вращения зависит от глобального распределения массы Земли. Ключевыми факторами являются таяние ледников в полярных регионах, в частности, в Гренландии и Антарктиде. Когда лед тает, вода двигается ближе к экватору, изменяя баланс массы планеты и провоцируя наклон оси.

Однако исследование подчеркивает, что роль именно выкачки подземных вод в этом процессе недооценена. Вода, используемая для орошения и потребления, больше не возвращается к тем же резервуарам, а распределяется по поверхности планеты, увеличивая влияние на изменение вращения Земли.

Глобальные последствия локальных действий

Эти изменения демонстрируют, как локальные действия, такие как чрезмерное использование водных ресурсов могут иметь глобальные последствия. Наблюдение за изменениями оси Земли, по мнению ученых, помогает лучше понять изменения в водных запасах на уровне континентов и прогнозировать дальнейшие климатические вызовы.

Напомним, согласно новым данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата при ООН существует высокая вероятность повышения температуры до 2100 года на 2,7 градуса. Последствия будут катастрофическими.

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