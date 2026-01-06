Ощутима даже капля в бассейне: что известно о самом горьком веществе в мире

Amaropostia stiptica. Фото: Jerzy Opioła/CC BY-SA 3.0

Ученые идентифицировали гриб, содержащий самое горькое вещество, известное человечеству. Речь идет об Amaropostia stiptica — древесном грибе, имеющем настолько резкий вкус, что серьезно заинтересовал ученых.

Команда физиологов вкуса и биохимиков исследовала молекулярный состав этого гриба и обнаружила три ранее неизвестных горьких соединения. Одна из них — олигопорин D — оказалась настолько мощной, что активирует рецептор горького вкуса человека TAS2R46 в чрезвычайно малых концентрациях. По оценкам исследователей, человек мог бы почувствовать след этого вещества, даже если бы его растворили в олимпийском бассейне.

Обнаруженные соединения протестировали на лабораторно выращенных клетках, имитирующих вкусовые рецепторы. Результаты показали: каждый из них активирует по меньшей мере один из 25 известных рецепторов горького вкуса человека. Именно эти рецепторы обычно заставляют нас инстинктивно выплевывать пищу с неприятным вкусом.

В то же время, ученые отмечают, что горький вкус не всегда является признаком опасности. Amaropostia stiptica не ядовит, в то время как некоторые смертельно опасные грибы могут иметь вполне приятный вкус. Это подвергает сомнению распространенное предположение, что горечь эволюционно служит только для защиты от токсичных продуктов.

Дополнительную сложность добавляет и то, что рецепторы горького вкуса расположены не только на языке. Они также находят в желудке, толстой кишке и даже в коже, где они выполняют совсем другие функции, не связанные непосредственно со вкусом.

Исследователи отмечают: расширение баз данных природных горьких соединений поможет лучше понять, как работают эти рецепторы и какую роль они играют в организме. В долгосрочной перспективе это может иметь практическое значение — в частности, для создания продуктов, положительно влияющих на пищеварение и чувство сытости.

В то же время, ученые предостерегают от экспериментов с дегустацией диких грибов. Среди них есть смертельно ядовитые виды, поэтому собственные вкусовые рецепторы лучше держать как можно дальше от неидентифицированных находок.

