Ошейник с ИИ переводит язык животных на человеческий за секунды: что известно

Стартап из Китая обещает перевод лая с точностью 94,6% / © pexels.com

Китайский стартап Meng Xiaoyi заявил о создании ошейника с искусственным интеллектом, который якобы может «переводить» лай собак и мяуканье котов на человеческий язык. Устройство под названием PettiChat компания рекламирует как технологию с точностью 94,6%, однако никаких независимых научных доказательств в подтверждение этого пока не обнародовано.

Об этом сообщило издание ITB.

Стартап из Ханчжоу открыл предзаказ на устройство в начале мая. Стоимость одного ошейника составляет 799 юаней — примерно 118 долларов США. По данным компании, она уже получила более 10 тысяч бронирований, а также привлекла около 1 миллиона долларов финансирования для запуска производства.

PettiChat весит 27 граммов и крепится на шею домашнего животного. Устройство оборудовано микрофонами, акселерометрами и датчиками движения, которые фиксируют звуки, положение тела и поведенческие сигналы животного. Полученные данные обрабатываются с помощью речевой модели Qwen от Alibaba Cloud. В компании утверждают, что система обучалась на более чем миллионе образцов вокализации и поведения разных пород.

По словам разработчиков, ошейник анализирует звуки и движения животного и примерно за 1,2 секунды отправляет владельцу «переведенное» сообщение на смартфон. Основатель Meng Xiaoyi Ли Цзиньюань назвал технологию «Моделью мира поведения животных», которая одновременно анализирует визуальные, звуковые и поведенческие сигналы.

В то же время компания не обнародовала ни одного рецензируемого исследования, независимого лабораторного тестирования или открытых наборов данных, которые бы подтверждали заявленную точность в 94,6%. Также неизвестно, как именно оценивалась эта цифра, сколько животных участвовали в тестировании и, как она определяет «точность» в переводе звуков животных в человеческие предложения.

Ученые и исследователи поведения животных скептически оценивают подобные заявления. Они отмечают, что современные AI-системы действительно могут определять общие эмоциональные состояния животных — например, стресс, возбуждение или спокойствие.

«Идея „перевода языка“ видов, которые не используют язык так, как люди, остается научно неподтвержденной», — говорится в статье.

Имеющиеся исследования показывают, что системы, которые анализируют только звуки животных, демонстрируют точность около 57%. Мультимодальные модели, которые сочетают аудио, видео и анализ движений, в контролируемых условиях могут достигать примерно 89-92% точности. В то же время ни одно опубликованное научное исследование пока не подтвердило возможность преобразования лая или мяуканья в конкретные человеческие предложения.

Подозрения вызывает и сам возраст компании. Meng Xiaoyi основали только в январе 2026 года, то есть менее чем за пять месяцев стартап представил коммерческий продукт с громкими заявлениями.

В китайских соцсетях некоторые пользователи уже назвали устройство «тестом на человеческий интеллект», а не технологическим прорывом. Издание HotHardware также поставило под сомнение демонстрационные видео компании, охарактеризовав их как «очевидно постановочные», а саму концепция превращения лая в полноценные предложения «граничащей с научной фантастикой».

Несмотря на это, рынок технологий для домашних животных продолжает активно расти. По прогнозам, в городах Китая насчитывается около 126 миллионов домашних животных, а носимые AI-устройства вызывают все больший интерес среди инвесторов и покупателей.

Эксперты отмечают: пока компания не опубликует методологию и не разрешит независимое тестирование, заявления о 94,6% точности остаются маркетинговыми утверждениями, а не научно подтвержденным фактом.

