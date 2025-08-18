Ошибка, убивающая батарею: большинство людей неправильно заряжают телефон

Телефон

Таящий на глазах заряд батареи — одна из самых распространенных проблем современных смартфонов. Даже с портативными зарядными устройствами многие замечают, что телефон быстро теряет заряд, как никогда раньше.

Об этом пишет Unilad.

По словам экспертов из Mouser, причина кроется не в интенсивном использовании, а в ограниченном цикле жизни батареи. По словам Марка Патрика, директора по техническому контенту, большинство аккумуляторов выдерживают от 500 до 800 полных циклов зарядки. Когда вы ежедневно заряжаете телефон, вы исчерпаете этот ресурс менее чем за два года.

Правила, которые помогут продлить жизнь батареи

Эксперт советует придерживаться нескольких простых правил:

Соблюдайте «золотой диапазон» : заряжайте телефон только до 80% и не позволяйте заряду опускаться ниже 20% . Полная зарядка или разрядка создают стресс для аккумулятора.

Включите режим экономии заряда : эта функция уменьшает фоновую активность и замедляет несущественные процессы, сохраняя энергию.

Выключите голосовые помощники : такие функции, как «Привет, Siri», постоянно используют датчики, что приводит к незаметному, но постоянному потреблению энергии.

Используйте оригинальные аксессуары : дешевые кабели и зарядные устройства могут повредить внутренние схемы телефона, что повредит батареи и может привести к опасным последствиям.

Избегайте перегрева: не используйте телефон, пока он заряжается. Тепло вредит аккумулятору и ускоряет его износ.

