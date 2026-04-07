Ошибочно считают ненужным: какой орган в теле эволюционировал 32 раза

Наше тело — огромный слаженный организм, где все задумано очень непросто. Медицина по-прежнему стремительно развивается, а ученые не оставляют экспериментов и исследований возможностей человеческого тела. Все это чтобы жить дольше и качественнее. Ученым удалось назвать орган человека, эволюционировавший не менее 32 раз.

Чарльз Дарвин предполагал, что этот орган в человеческом теле является лишь рудиментом, оставшимся от предков. А медики и биологи веками называли его пережитком прошлого. Почему аппендикс — не ошибка природы, а важный элемент выживания, рассказали The Conversation.

Почему аппендикс важен

Большинство людей и сегодня знают об аппендиксе только две вещи. Первое — он нам «не нужен», а второе — если лопнет, нужно будет срочно обратиться в больницу. Такие мысли бытуют не в последнюю очередь из-за того, что Дарвин в своей работе «Происхождение видов» описал аппендикс как остаток от травоядных предков.

Более ста лет его идея была ключевой во всех учебниках и общепринятых медицинских правилах.

Современные ученые исследуют аппендикс активнее, и им есть что сказать.

Что такое аппендикс

Прежде всего аппендикс — небольшой трубчатый отросток слепой кишки, похожий на мешочек, расположенный в правой нижней части живота. Размер аппендикса — 5-10 см. Он является частью иммунной системы, имеет лимфоидную ткань, поддерживает микрофлору кишечника.

Воспаление аппендикса называют аппендицитом.

Ученые делятся, что форма и структура аппендицита отличается у видов, что говорит о его долгом периоде эволюции. Люди и обезьяны имеют длинный цилиндрический отросток. А некоторые сумчатые — например, вомбаты и коалы — короткий или воронкообразный по форме. У некоторых грызунов и кроликов аппендикс имеет разветвленную структуру и другие пропорции.

Структурное разнообразие аппендиксов у видов дает сегодня толчок к размышлению о долгом эволюционном этапе этого органа.

Как эволюционировал аппендикс

Подозрения ученых об эволюции аппендикса подтверждают давние анализы. Сравнительные исследования показали, что структура, подобная современному аппендиксу, развивалась по меньшей мере у трех различных линиях млекопитающих — сумчатых, приматах и глирах.

Более широкое исследование показало, что аппендикс эволюционировал не менее 32 раз у 361 вида млекопитающих. Биологи называют это конвергентной эволюцией. В этом случае, когда эволюция десятки раз давала органу развиться и остаться в организме, возникают сомнения в том, что аппендикс лишний в нашем теле. Такого мнения придерживаются ученые.

Исследователи предположили, что аппендикс является убежищем для микроорганизмов. И в периоды тяжелых заболеваний, когда из толстой кишки вымывается микробиом и большинство полезных веществ, в так называемых «биопленках» аппендикса накапливаются полезные бактерии, которые помогают пищеварению, конкурируют с патогенами и т.д. Но существуют ли «биопленки» в аппендиксе на самом деле — опытами не потдверждено.

В прежние времена, когда наши предки жили в условиях антисанитарии и тесных социальных контактов, аппендикс мог участвовать в восстановлении организма после отравлений и инфекций, и как следствие — повышать выживаемость. Эволюционные факторы, способствовавшие развитию аппендикса, сейчас почти исчезли.

На сегодня ученые могут точно сказать одно: аппендикс — не дополнительная деталь конструктора, которая есть про запас, но и не жизненно необходимый орган. В человеческом теле есть много особенностей, которые когда-то были полезными а стали второстепенными. Исследование таких особенностей позволит медицине развиваться и принимать лучшие решения для пациентов.

Как жизнь без аппендикса влияет на здоровье

У некоторых людей может начинаться аппендицит — резкое воспаление аппендикса. В таких случаях аппендикс удаляют хирургическим путем. После удаления многие боятся, что будут переживать изменения в организме.

На самом же деле после аппендэктомии другие части кишечника берут на себя все функции аппендикса. Иммунная система продолжает исправную работу, а пищеварение не претерпевает значительных изменений. Ограничений в питании нет.

Большинство людей не испытывают существенных изменений после операции. Пока нет исследований, влияет ли удаление аппендикса на продолжительность жизни.