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- Наука и IT
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Основной пищевой продукт половины человечества станет токсичным: исследование
Рис, который едят миллиарды, может стать ядовитым из-за изменения климата.
Рис — основа рациона для половины населения Земли, особенно в развивающихся странах. Но новое исследование предупреждает, что глобальное потепление может сделать зерновую культуру токсичной.
Об этом сообщило издание Inside Climate News.
Рис выращивают в затопленных полях, где он активно поглощает воду вместе с растворенными в ней токсинами. Особенно опасен неорганический мышьяк, попадающий в воду из-за промышленных загрязнений и природных источников. Высокие температуры и повышение уровня CO₂ в атмосфере ускоряют этот процесс.
В течение шести лет учёные из США и Китая выращивали рис в разных климатических условиях. В результате оказалось, что:
Повышение температуры увеличивает содержание мышьяка в зернах.
Высокий уровень CO₂ усиливает этот эффект.
В сочетании эти факторы делают рис значительно более токсичным.
Неорганический мышьяк вызывает рак, поражение сердца и нервную систему. Наиболее уязвимые — дети, которые часто едят рисовые каши. По прогнозам, наиболее сильно пострадают жители Азии.
Ученые предлагают несколько решений:
Селекция новых сортов, устойчивых к поглощению мышьяка.
Контроль за уровнем мышьяка в рисе.
Ограничение потребления риса детьми.
Напомним, ученые нашли дыру на Марсе, которая может вести к тайнику инопланетной жизни.