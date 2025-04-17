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ТСН в социальных сетях

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Категория
Наука и IT
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Основной пищевой продукт половины человечества станет токсичным: исследование

Рис, который едят миллиарды, может стать ядовитым из-за изменения климата.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Рис под угрозой

Рис может стать токсичным / © Freepik

Рис — основа рациона для половины населения Земли, особенно в развивающихся странах. Но новое исследование предупреждает, что глобальное потепление может сделать зерновую культуру токсичной.

Об этом сообщило издание Inside Climate News.

Рис выращивают в затопленных полях, где он активно поглощает воду вместе с растворенными в ней токсинами. Особенно опасен неорганический мышьяк, попадающий в воду из-за промышленных загрязнений и природных источников. Высокие температуры и повышение уровня CO₂ в атмосфере ускоряют этот процесс.

В течение шести лет учёные из США и Китая выращивали рис в разных климатических условиях. В результате оказалось, что:

  • Повышение температуры увеличивает содержание мышьяка в зернах.

  • Высокий уровень CO₂ усиливает этот эффект.

  • В сочетании эти факторы делают рис значительно более токсичным.

Неорганический мышьяк вызывает рак, поражение сердца и нервную систему. Наиболее уязвимые — дети, которые часто едят рисовые каши. По прогнозам, наиболее сильно пострадают жители Азии.

Ученые предлагают несколько решений:

  • Селекция новых сортов, устойчивых к поглощению мышьяка.

  • Контроль за уровнем мышьяка в рисе.

  • Ограничение потребления риса детьми.

Напомним, ученые нашли дыру на Марсе, которая может вести к тайнику инопланетной жизни.

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