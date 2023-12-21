Особый зуб мегалодона в возрасте 3,5 млн лет найден на дне океана

Ученые впервые обнаружили хорошо сохранившийся зуб мегалодона из рода Otodus на дне Тихого океана. Зуб было трудно обнаружить на дне, но ученые изучили видео, снятое дистанционно управляемым подводным аппаратом, и заметили, что он торчит из песка.

Об этом пишет ScienceAlert.

Анализ найденного зуба показал, что у него есть некоторые повреждения, но зуб острый. Ученые считают, что обнаруженный зуб имеет возраст 3,5 млн лет.

Насколько большой мегалодон

Древнейшие окаменелости мегалодона (Otodus megalodon, ранее известный как Carcharodon или Carcharocles megalodon) датируются 20 миллионами лет назад. В течение следующих 13 миллионов лет эта огромная акула доминировала в океанах, пока не умерла 3,6 миллиона лет назад.

Мегалодон был не только самой большой акулой в мире, но и одной из крупнейших когда-либо существовавших рыб.

О том, каким было телосложение мегалодона, которое могло запросто сожрать современных акул, известно благодаря его зубам, размером с руку человека, и позвонкам.

Другие части скелета древней акулы, в частности мягкие ткани, не смогли сохраниться 3,6 млн лет с тех пор, как этот хищник вымер.

По приблизительным подсчетам, мегалодон на самом деле выростал до 15-18 метров в длину, что втрое длиннее самой зарегистрированной большой белой акулы. Он мог быть сравним по длине с самыми современными китовыми акулами, самая большая из которых достигает 18,8 метров.

Исследование 2022 года предполагает, что на размер мегалодона могло влиять то, где он жил: живущие в холодной воде вырастали до больших размеров.

Напомним:

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