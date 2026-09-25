Остается ли Украина без интернета из-за ударов РФ: «Флэш» сделал важное заявление

Интернет в Украине / © pexels.com

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Несмотря на российские удары по информационной сетевой инфраструктуре, полного исчезновения Интернета по всей Украине не ожидается.

Об этом заявил советник президента по развитию технологических направлений обороны Сергей «Флэш» Бескрестнов.

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По его словам, российская сторона продолжает атаковать украинскую сетевую инфраструктуру, однако построение системы связи в Украине позволяет избежать масштабного отключения Интернета.

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«Россияне атакуют нашу информационную сетевую инфраструктуру. Но Украина является страной с максимально распределенными интернет-каналами, поэтому вся страна (область, город) не останется без интернета», — написал Бескрестнов.

Он добавил, что последствием атак могут стать перебои локального характера. В то же время, по его словам, у провайдеров есть возможность оперативно восстанавливать поврежденные участки сети.

«Возможны только локальные перебои», — отметил советник, выразив надежду, что операторы смогут быстро устранять их последствия.

В то же время Бескрестнов предупредил, что из-за повреждений сетевой инфраструктуры стоимость интернет-услуг действительно может возрасти. Это, по его словам, может быть связано с необходимостью компенсировать расходы провайдеров на ремонт и восстановление поврежденных объектов.

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Советник президента также призвал украинцев критически относиться к сообщениям, которые могут являться частью информационных атак России.

«Нас уже пугали, что не будет еды, не будет топлива, а теперь пугают исчезновением интернета», — отметил он.

Ранее сообщалось, что российские войска все чаще устремляют свои удары на крупных операторов связи и дата-центры, чтобы оставить украинцев без связи.

Мы ранее информировали, что представитель точки обмена Интернет-трафиком Анатолий Фроленков заявил, что в Украине будут проблемы со связью из-за российских ударов.

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