Остались считанные часы: спутник NASA весом почти 600 кг скоро упадет на Землю

Большой спутник NASA, почти 14 лет находившийся на орбите, вскоре войдет в атмосферу Земли. По предварительным прогнозам это может произойти 10 марта.

Об этом говорится в материале Space.

Речь идет о космическом аппарате Van Allen Probe A весом около 600 килограммов, запущенном в августе 2012 года вместе с его «близнецом» — Van Allen Probe B.

Основной задачей миссии было исследование радиационных поясов Земли, которые и дали название спутникам.

Оба аппарата официально завершили работу в 2019 году, однако один из них оставался на орбите еще несколько лет. Теперь его полет подходит к концу.

По прогнозу Космических сил США, спутник войдет в атмосферу примерно 10 марта в 23:45 по Гринвичу, однако возможно отклонение в пределах ±24 часа.

Есть ли риск для людей

Специалисты отмечают, что риск травмирования людей очень низок – около 0,02%.

Это объясняется тем, что примерно 70% поверхности Земли покрыто океанами, поэтому даже если части аппарата не сгорят в атмосфере, вероятнее всего, они упадут в воду.

Более точное время входа спутника в атмосферу могут уточнить в ближайшие часы после получения новых данных.

Почему спутник упадет раньше, чем планировали

Первоначально ученые ожидали, что зонды Van Allen будут оставаться на орбите примерно до 2034 года.

Однако в последние годы Солнце демонстрирует повышенную активность, поэтому атмосфера Земли расширяется. Это создает дополнительное трение для спутников на орбите и постепенно снижает их высоту.

Вероятно, именно этот фактор и сократил время нахождения аппарата в космосе.

Что успели исследовать зонды Van Allen

Во время работы зонды собирали данные о радиационных поясах Земли — области вокруг планеты, содержащие заряженные частицы.

Эти исследования помогают ученым лучше понимать, как солнечная активность влияет на спутники, астронавтов и наземные системы, включая связь, навигацию и электросети.

Второй аппарат миссии – Van Allen Probe B – предположительно будет оставаться на орбите еще несколько лет и, по прогнозам NASA, может сойти с нее после 2030 года.

