Остановка течения в Атлантике изменит климат Земли: какие регионы под угрозой наводнений

Замедление Атлантического течения / © Unsplash

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Климатические системы Земли сильно взаимосвязаны: пыль из пустыни Сахары питает пищевые сети в Амазонке, а микробы переносятся атмосферой на большие расстояния. Одной из наиболее влиятельных сил, формирующих глобальный климат, является Атлантическая меридиональная циркуляция (AMOC). Замедление Атлантического течения может усилить штормы в Калифорнии и изменить климат всей планеты.

Об этом свидетельствует исследование, опубликованное в Nature Communications.

Большое океаническое течение на грани коллапса

Эта огромная система течений работает как планетарный конвейер, перенося теплую воду из тропиков на север в Европу, а охлажденные массы — назад на юг вдоль морского дна.

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Но антропогенные изменения климата замедляют эту систему и создают угрозу коллапса в ближайшем будущем. Ученые уже ведут дискуссии о точных сроках и вероятности этого события.

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, проливает свет на глобальные последствия возможной остановки. Команда ученых проанализировала атмосферные данные и климатические симуляции NASA за несколько десятилетий.

Исследователям удалось установить, что ослабление AMOC оказывает непосредственное влияние на атмосферные реки — длинные полосы концентрированного водяного пара, которые способны переносить в 15 раз больше воды, чем протекает через устье реки Миссисипи.

Сдвиг западного потока к полюсам из-за глобального потепления может привести к увеличению средней мировой частоты атмосферных рек примерно на 50%, при этом они станут более продолжительными и будут содержать больше влаги.

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«Общеизвестно, что AMOC является важным игроком в мировой климатической системе и что его темпы замедляются. Мы не знали, как именно AMOC может влиять на атмосферную влагу и штормы за пределами Атлантического региона», — говорит исследовательница климатической динамики Калифорнийского университета в Риверсайде и ведущий автор исследования Мохима Мими.

По выводам авторов, замедление течения изменит температуру океана и перераспределит влагу, уменьшая ее в северном полушарии и увеличивая в южном. Наибольший рост частоты атмосферных рек и осадков ожидается на западном побережье Северной Америки, на восточном побережье Южной Америки, в южной Азии, в Западной Европе, частях Тихого океана и вокруг Антарктиды.

Для Калифорнии последствия пока прогнозируют самые тяжелые, ведь атмосферные реки обеспечивают до 50% годового количества осадков на западе США и являются главным двигателем водоснабжения, а также часто провоцируют наводнения и угрожают инфраструктуре.

Изменения коснутся и самых холодных регионов планеты, в частности Антарктиды. Таяние местных ледников ускоряет повышение уровня моря на Земле.

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Напротив, в Арктике, Гренландии, северной Азии, а также в северной Австралии и южной части Тихого океана частота атмосферных рек может снизиться из-за более холодных температур воздуха и нехватки влаги. Окончательное развитие событий будет зависеть от выбросов парниковых газов от сжигания ископаемого топлива.

Сдвиг в одном большом океаническом течении способен спровоцировать цепную реакцию за тысячи миль: от штормов в Америке до смещения тропических дождевых поясов. Последствия AMOC распространяются далеко за пределы Атлантического океана.

Гигантская волна в Тихом океане: чем опасна

Напомним, спутники NASA зафиксировали в Тихом океане гигантскую волну теплой воды протяженностью в сотни километров, что свидетельствует о начале чрезвычайно мощного климатического явления Эль-Ниньо.

По данным Live Science, спутник Sentinel-6 Michael Freilich обнаружил, что из-за термического расширения нагретой воды уровень моря вдоль экватора кое-где поднялся более чем на 15 сантиметров выше нормы. Эта аномалия вызвана ослаблением пассатных ветров, в результате чего образовались так называемые волны Кельвина, которые уже достигли западного побережья Южной Америки и заблокировали подъем холодных глубинных вод.

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Исследователи предупреждают, что этот эпизод может стать одним из самых интенсивных наблюдений за всю историю, а текущие условия в океане очень напоминают ситуацию разрушительного 1997 года. Резкие изменения температуры и уровня моря способны радикально трансформировать циркуляцию атмосферы, провоцируя новые температурные рекорды.

Обычно Эль-Ниньо приносит экстремальные осадки и наводнения в США, Колумбию, Перу и Эквадор, в то время как в Австралии и Индонезии вызывает катастрофические засухи.

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