Остановка у дороги обернулась сенсацией: в Норвегии отец с дочерью нашли рисунки бронзового возраста

Норвежец обнаружил под Осло наскальные рисунки, которым 3000 лет

Недалеко от норвежской столицы Осло, на холме Кольсатоппен в коммуне Берум, энтузиаст Тормод Фьельд вместе со своей дочерью обнаружили неизвестные ранее наскальные рисунки бронзового века, созданные около 3000 лет назад, на которых изображены корабли, человеческие фигуры и отпечатки. Открытие стало возможным во время случайной остановки у дороги благодаря многолетнему опыту Фьельда в исследовании древних береговых линий.

Корабли, шлемы и загадочные отпечатки

Найденная сцена поражает своей детализацией. На камне высечены фигуры кораблей – как в обычном, так и в перевернутом виде. На борту некоторых судов можно разглядеть человеческие силуэты, часть из которых якобы одета в шлемы.

Кроме морской тематики, жизненно важной для жителей Скандинавии в эпоху бронзы, исследователи заметили отпечаток стопы и необычный отпечаток руки с широкими пальцами. Как отмечают эксперты, такие следы гораздо реже встречаются в скандинавском искусстве того периода, чем корабли. Они придают находке личное, почти интимное измерение и могут свидетельствовать об особом ритуальном или символическом значении этого места.

Почему эта находка уникальна

Главная особенность берумских петроглифов состоит в материале. Обычно создатели бронзового века в Норвегии наносили свои рисунки на жесткий гранит, который хорошо противостоит эрозии. Однако эта панель вырезана на гораздо более мягком песчанике.

По словам самого Тормода Фьельда, мягкий материал позволяет буквально разглядеть каждый удар древнего инструмента – они выглядят как небольшие углубления на поверхности. Резьба здесь не так плотна, как на гранитных памятниках, а следы выглядят более грубыми, что придает рисункам особый визуальный характер.

Как энтузиасты помогают науке

Это уже не первая находка Тормода Фьельда. Посредством собственного метода интерпретации рельефа и изучения исторических изменений уровня моря он обнаружил около 70 подобных локаций по всей стране. Он целенаправленно ищет скалы, обращенные к солнцу, когда-то располагавшиеся вдоль древних морских путей.

Профессиональные археологи в восторге от такой помощи. Как призналась археологиня округа Акерсгус Рейдун Мари Аасхейм, ученые документируют подобные объекты только тогда, когда в районе планируется строительство дорог или инфраструктуры. У специалистов просто нет ресурсов, чтобы целенаправленно прочесывать местность так, как это делает Фьельд, поэтому его вклад в сохранение культурного наследия неоценим.

