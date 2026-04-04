Остров возле Фиджи могли создали люди 1200 лет назад: что выяснили ученые

Фиджи. Фото: Maksym Kozlenko/CC BY-SA 3.0

Реклама

У побережья Фиджи исследователи обнаружили необычный остров, который, по предварительным выводам, мог образоваться в результате деятельности человека около 1200 лет назад. Ранее считалось, что его появление вызвало цунами, однако новые данные это ставят под сомнение.

Речь идет о небольшом возвышенном массиве суши площадью около 3000 квадратных метров, расположенном среди мангровых зарослей у северного побережья острова Вануа-Леву. В ходе геоархеологического исследования 2017 года ученые установили, что остров почти полностью состоит из раковин съедобных моллюсков, смешанных с песчаной глиной.

Реклама

По словам исследователей, остатки моллюсков присутствуют не только на поверхности, но и в более глубоких слоях — до 30-50 сантиметров. Это подтверждают, в частности, крабы, которые поднимают подземные слои почвы на поверхность.

Одной из первых версий было предположение, что остров сформировался из-за мощной волны, которая могла перенести отложения раковин с морского дна. Впрочем, эта гипотеза не объясняет, почему среди найденных остатков преобладают именно съедобные виды моллюсков.

Зато исследователи склоняются к версии, что остров образовался в результате длительного накопления отходов от потребления моллюсков. Вероятно, древние поселенцы в течение сотен лет выбрасывали ракушки в одном месте, что в конце концов привело к формированию суши.

Подобные объекты уже находили на островах Тихого океана, где моллюски были важной частью рациона. В некоторых случаях накопление отходов даже становилось основой для дальнейшего заселения территорий.

Реклама

Исследователи также рассматривают версию, что остров мог использоваться как место захоронения — на это указывают найденные фрагменты керамики. В то же время окончательных доказательств этой гипотезы пока нет.

Ученые не исключают и естественное происхождение острова. Для окончательных выводов планируют дополнительные исследования, в частности поиск следов древних цунами и анализ устных преданий местных жителей.

Если версия об искусственном происхождении подтвердится, это открытие может стать первым примером подобного острова в южной части Тихого океана к западу от Папуа-Новой Гвинеи.

