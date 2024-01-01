От рассвета до заката: робот NASA снял удивительный таймлапс дня на Марсе (видео)

Кадры были сделаны во время 4002 марсианского дня.

Марсоход NASA Curiosity, исследующий Марс, снял 12 часов на планете от рассвета до заката.

Об этом пишет Space.

Роботизированный ровер имел время простоя в течение ноября. Но вместо того чтобы отдыхать, робот снимал ошеломляющие кадры рассвета и сумерек.

Curiosity снял два черно-белых ролика 8 ноября во время 4002-го марсианского дня. В видео, состоящее из снимков, собранных за 24 часа, 37 минут и 22-секунды, можно увидеть тень марсохода, дрейфующего над поверхностью.

Наземная команда надеялась увидеть марсианские облака или пыльные вихри, дующие на поверхности Красной планеты, но на кадрах не заметили какие-либо погодные условия.

На видео показана долина, вырезанная в горе Шарп или Эолис Монс, 5-километроой горе в области кратера Гейла Красной планеты.

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Curiosity изучает регион с момента его приземления в 2012 году. Он был запущен с мыса Канаверал 26 ноября в 2011 году.

Напомним, ранее аппарат NASA впервые зафиксировал панорамный вид Красной планеты. Новые изображения, фиксирующие прозрачные слои облаков и пыли, помогут учёным лучше понять атмосферу Марса.

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