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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
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Время на прочтение
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От страха стынет не кровь, а нос: ученые объяснили необычную реакцию человека на стресс

Эмоциональный стресс и синение кончика или спинки носа связаны с реакцией сосудистой и вегетативной нервной системы.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Стресс активирует нервную систему

Стресс активирует нервную систему / © Pixabay

Ученые исследовали то, как изменяется прилив крови к лицу, когда мы испытываем эмоции, связанные со стрессом и страхом. С помощью тепловизионной съемки исследователи смогли зафиксировать «носовой провал», постоянно возникающий в стрессовых ситуациях.

Об этом пишет Independent.

В ходе эксперимента проводился экспресс-тест, в котором участникам сначала транслировали белый шум в наушниках, а затем давали 3 минуты на подготовку 5-минутной речи о «работе-мечте». Все это время члены комиссии молча смотрели на них.

В это же время с помощью тепловизионной съемки ученые отслеживали изменение кровотока в лице участников эксперимента. У каждого из 29 добровольцев температура носа снизилась на 3-6 градусов по Цельсию.

Исследователи считают, что изменения в кровотоке начинаются при активации системы возбуждения. Дело в том, что человеческий мозг и тело эволюционировали так, чтобы реагировать на внешние раздражители повышенной бдительностью.

В это время зрение является основным сенсорным инструментом у всех приматов. По словам ученых, люди приспособлены к усилению внимания к визуальному окружению. Это в свою очередь уменьшает приток крови к другим частям тела.

Это изменение влечет за собой сужение сосудов вокруг носа, что, в свою очередь, приводит к заметному снижению температуры кончика носа по сравнению с состоянием покоя.

Напомним, американский психолог Эли Сусман предложил бороться со стрессом с помощью простых микропрактик длительностью до 30 секунд, подходящих для людей с плотным графиком.

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