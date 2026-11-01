От страха стынет не кровь, а нос: ученые объяснили необычную реакцию человека на стресс

Стресс активирует нервную систему / © Pixabay

Реклама

Ученые исследовали то, как изменяется прилив крови к лицу, когда мы испытываем эмоции, связанные со стрессом и страхом. С помощью тепловизионной съемки исследователи смогли зафиксировать «носовой провал», постоянно возникающий в стрессовых ситуациях.

Об этом пишет Independent.

Реклама

В ходе эксперимента проводился экспресс-тест, в котором участникам сначала транслировали белый шум в наушниках, а затем давали 3 минуты на подготовку 5-минутной речи о «работе-мечте». Все это время члены комиссии молча смотрели на них.

Реклама

В это же время с помощью тепловизионной съемки ученые отслеживали изменение кровотока в лице участников эксперимента. У каждого из 29 добровольцев температура носа снизилась на 3-6 градусов по Цельсию.

Исследователи считают, что изменения в кровотоке начинаются при активации системы возбуждения. Дело в том, что человеческий мозг и тело эволюционировали так, чтобы реагировать на внешние раздражители повышенной бдительностью.

В это время зрение является основным сенсорным инструментом у всех приматов. По словам ученых, люди приспособлены к усилению внимания к визуальному окружению. Это в свою очередь уменьшает приток крови к другим частям тела.

Это изменение влечет за собой сужение сосудов вокруг носа, что, в свою очередь, приводит к заметному снижению температуры кончика носа по сравнению с состоянием покоя.

Реклама

Напомним, американский психолог Эли Сусман предложил бороться со стрессом с помощью простых микропрактик длительностью до 30 секунд, подходящих для людей с плотным графиком.

Новости партнеров

Новости партнеров